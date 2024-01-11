Вернулся из Бельгии, чтобы стать в защиту Украины: на фронте погиб 21-летний пилот FPV-дронов. Фото

На войне трагически погиб 21-летний военный ВСУ Даниил Новиков, который скидывал на врага и его технику боеприпасы с БПЛА. Чтобы стать на защиту родной страны, парень приехал из Бельгии, на фронте дважды получал ранения, но все равно возвращался в строй.

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Он был гениальным пилотом FPV-дронов, сообщила в Facebook его боевая напарница Леся Ганжа. Она говорит, что уже больше месяца, как Дани не стало во время выполнения боевого задания, но его тело находится на оккупированной территории и боец все еще считается пропавшим без вести.

"Сегодня 40 дней, как погиб мой друг и напарник Даня. Дане 21 год. И он гениальный пилот. Напарниками мы стали почти случайно: в апреле оба перевелись в одно подразделение. У меня была задача запустить FPV, и мне нужно было выбрать напарника. Это не такое простое дело в подразделении, где все давно и все разделены на экипажи. Он приехал через несколько дней после меня, и тогда я просто подошла к нему и спросила: Будешь со мной летать на FPV? Он сказал "Буду" – и мы полетели", – написала военная.

Когда началась война, Даниилу Новикову было всего 19 и он работал в Бельгии. Парень даже собирался там оставаться, "потому что и работа хорошая была, и машина служебная, и соцпакет". Однако он не остался, а вернулся воевать за Украину.

Как рассказывают друзья, его не хотели призывать в Полтаве, поскольку он был студентом стационара в академотпуске (Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства). Тогда, это было летом 2022-го, Даниил уехал в Бахмутский ТЦК и призвался там.

Во время военной службы боец получил два ранения – в Зайцево и Бахмуте. Его отец – военный врач, которому несколько дней назад исполнилось 60 лет, а сын еще летом 2023-го купил папе автомобиль – "чтобы на юбилей и на дембель". У мамы воина – последняя стадия рака, она находится в полтавской больнице. Так что ей о гибели сына не рассказывают.

"О том, что его нет, я узнала по рации. "Кто остался на позиции?" – "Двухсотые" – "Кто 200?" – "Даня и..."... Он считается пропавшим без вести. Но наш Даня ни в какие без вести не исчезал, он погиб при выполнении боевого задания. Его отец тоже так считает, и мы готовимся к суду, пока есть пять живых свидетелей его гибели", – заявила Леся Ганжа.

Она вспоминает, как Даниилу, который только встал в ряды войска, понадобилось всего день полетать на симуляторе, а на другой он взял в руки настоящий дрон и уже летал. Еще через несколько дней он подучивал и напарницу.

"Тебя не беспокоит, что твой ученик перерос своего учителя?" – мне и такое говорили. Меня не донимало. Его тоже. Даня – это был для меня очень вымоленный друг. Я мечтала, чтобы у меня на войне был друг. Потому что война, кроме всего прочего, это еще и чувство тотального одиночества", – призналась защитница.

Она добавила, что Даниил подшучивал над ней, называя "солдатиком", иногда ругал, но вместе с тем всегда помогал – тянул на себе все оборудование, подбирал телефоны, ключи и все на свете, что только могла потерять напарница. Кроме этого, рассказала военная, ее боевой друг был очень ответственным и в солдатском быту: сам собрал из выстреленных солнечных панелей миниэлектростанцию; после боевой работы "развлекался" тем, что мог чинить проводку, бойлер в доме, где жили, или менять масло в генераторе.

"Людям, которые расслабляются иначе, это не нравилось. Так все началось. С какого-то бытового конфликта. Кто-то накатал на Даню заявление кому надо, что он сливает позиции. Его возили в контрразведку, проверяли на полиграфе, задавали вопросы. Потом тот человек, что его проверял, сказал: "Кому же ты так насолил, парень?" Иди воюй". Но воевать не получалось. Конфликт набирал обороты... Я была наивна,.. всем поф*г, как ты работаешь, главное, как ты... "всерьез комуницируешь". Нам ставили подряд две смены – ночную и FPV, мы не отказывались. Нам было в кайф", – отметила Ганжа.

Военная подчеркнула, что затем Даниила Новикова буквально выгнали из подразделения. Она вместе с ним долго переводилась, но не получалось, пытались поехать на учебу – не пускали, поэтому в конце концов напарники оказались в соседнем батальоне. Однако обоим "так и не разрешили летать, а когда перебросили под Бахмут, то послали на штурм".

"Точнее послали Даню, но я сказала, что мы напарники. По дороге нас накрыли артой, меня отправили сопроводить 300-го – пожалели. А Даня штурмовал. Потом ребята сказали, что красавчик, работал круто. Наутро прилетели FPV, много. Данька еще смеялся, собирал их, говорил, что перепаяет и п*дарам вернет с подарками. Говорят, последними словами Дани были: "О! FPV-дрон летит". Он влетел ему в голову и снес полчерепа", – констатировала напарница погибшего.

Она добавила, что, если бы не война, то даже не уверена, смогла бы подружиться с Даней, и встретились бы они вообще. Однако военная призналась, что, несмотря ни на что, они оба были счастливыми людьми в том аду.

"Я должна была написать этот пост раньше, но я не могла", – подытожила защитница.

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