Вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину: на юге погиб 29-летний воин с Винниччины. Фото

В боях на Херсонском направлении фронта оборвалась жизнь 29-летнего военнослужащего Александра Лавренюка из Винницкой области. Студент Киевского политеха некоторое время работал в Германии, но с полномасштабным российским вторжением вернулся домой, чтобы защищать Родину.

В минувшие выходные родные и земляки провели Героя в последний земной путь. Об этом сообщила в Facebook Ольгопольская территориальная громада.

Александр Олегович Лавренюк, 28.08.1994 г. р., был родом из села Ольгополь Гайсинского района Винниччины. Там он провел детские и юношеские годы, после учебы в местной школе овладел профессией водителя-электрика в профтехучилище №35.

Впоследствии в Киевском политехническом институте (кафедра информационных систем и технологий) заочно парень получил специальность инженера-электрика. Его трудовой путь был насыщен – он успел поработать в Киеве, Виннице, Хмельницком, а также в Германии. Но в начале полномасштабной войны Александр вернулся в Украину и встал на ее защиту.

Сначала присоединился к 106-й отдельной бригаде Хмельницкой территориальной обороны, вывозил жителей Киевщины в безопасные города на запад Украины. А 14 марта 2022-го защитник мобилизовался непосредственно в ряды ВСУ (в/ч А7179), служил в роте огневой поддержки в должности водителя гранатометного отделения взвода огневой поддержки.

За военные заслуги старший солдат Александр Лавренюк был награжден отличием президента "За оборону Украины", медалью "Ветеран войны – участник боевых действий" и отличием командира 106-й отдельной бригады Хмельницкой ТрО.

Погиб воин 17 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания в населенном пункте Тягинка Херсонской области. Для всех знакомых он навсегда останется добродушным и творческим, общительным и искренним молодым человеком, положительным и верным другом, патриотом своего государства.

"Он был ответственным, уравновешенным, коммуникабельным, организованным... Он мечтал вернуться домой и увидеть своих родных. Искренне верил в победу над врагом. Но, к сожалению,..17 февраля стало последним днем жизни воина-Героя", – отметили в громаде.

Ольгопольщина попрощалась с защитником 23 февраля. У него остались родители и брат.

"Глубокие слова сострадания родным и близким преданного сына Украины. Грустим вместе с вами, низко склоняем головы в скорби. Вечный покой души и слава воину, отдавшего жизнь за свободу и независимость Украины... За нас с вами..." – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, в боях под Клещиевкой погиб воин Владислав Озембловский из Винницкой области. В свои 27 лет он был командиром первого разведотделения аэромобильного батальона.

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