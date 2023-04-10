Вернулся на фронт даже после ранения: в боях за Украину погиб Алексей Бондарев. Фото

В боях за Украину погиб 42-летний киевлянин Алексей Бондарев с позывным "Тефаль". Боец стал на защиту Родины с первого дня полномасштабной войны.

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О трагедии сообщил в Facebook друг Героя Руслан Старинец. По его словам, Алексея не стало 7 апреля. 11 апреля его тело должны привезти домой. По просьбе самого Бондарева – его кремируют.

"Другие подробности организации похорон и обстоятельств его смерти – будут известны позже", – добавил друг погибшего бойца.

Старинец отметил, что дружил с Бондаревым с четырех лет, и он всегда был рядом. "Тефаль" всегда был настоящим патриотом и обладал чувством повышенной справедливости, а потому всегда был впереди, всегда примером для других.

Минувшим летом, по словам друга, военный получил ранения и лечился в Киевском госпитале. Тогда он мог отказаться от возвращения на фронт, однако снова попросился к побратимам.

"Украина теряет лучших. Ты, Алексей, был лучшим из лучших! У тебя много друзей и знакомых. О Тефале знал весь район и никто на Сырце о тебе никогда не говорил что-то плохое. Ты всегда останешься в памяти людей, как "Тефаль , который всегда заботится о нас!"" – трогательно написал Старинец.

Напомним: также на одном из восточных направлений фронта погиб 32-летний воин ВСУ Ярослав Жебелюк. До войны он был детским врачом-ортопедом и травматологом.

После начала полномасштабного российского вторжения медик, не раздумывая, сменил белый халат на военную форму, взял в руки оружие и ушел защищать родную землю от российских захватчиков. Погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5 апреля на фронте погиб 40-летний музыкант и дирижер Константин Старовицкий. Боец воевал на Донбассе, погиб на Краматорском направлении. У него остались дочь, жена и пожилая мама;

– на Запорожье погиб бывший оператор ивано-франковской телерадиокомпании "Башня" Андрей Бойко. Жизнь воина ВСУ с позывным "Атташе", ушедшим на фронт добровольцем, оборвалась 6 апреля в последствие вражеского обстрела возле Гуляйполя.

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