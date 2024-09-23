Вернулся на фронт после ранений: в боях за Украину погиб рейнджер из Ирландии. Фото

Бывший военный из элитного подразделения армейских рейнджеров Ирландии Роберт Диган погиб в боях с российскими войсками в Украине. Ему было всего 29 лет.

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Об этом сообщает Irish Times. Роберт Диган из Ньюбриджа, графство Ко-Килдер, получил смертельные ранения во время боев в прошлый четверг, хотя о его гибели стало известно лишь в воскресенье.

Пока неясно, были ли найдены его останки, хотя в Ирландии сообщают, что работы в этом направлении продолжаются.

Хотя до начала российского вторжения в феврале 2022 года у Роберта не было связей с Украиной, он глубоко верил в необходимость победы над агрессором. Его описывают как принципиального и решительного мужчину, всегда стремившегося участвовать в борьбе за Украину, даже после ранения, полученного два года назад.

В октябре 2022 года, во время исполнения служебных обязанностей, он подорвался на самодельном взрывном устройстве, получив серьезные травмы, в том числе потеряв один глаз. После лечения в Ирландии он вернулся в Украину в начале этого года, присоединившись к спецподразделению "Стугна", которое выполняет сложные задачи.

Роберт погиб, прикрывая отступление своей команды во время боев с российскими войсками. Он служил в Вооруженных силах Ирландии 11 лет, получив статус рейнджера в 2017 году. Его семья имеет глубокие военные традиции: отец тоже был рейнджером, а брат – действующий военнослужащий.

Президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс, выступая на Саммите ООН в Нью-Йорке, выразил соболезнования семье Дигана, назвав его гибель "ужасной трагедией".

Напомним, в Киевской городской клинической больнице от полученных на фронте ранений скончался военный с Киевщины Андрей Пустохайлов. Сердце защитника Украины перестало биться 15 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против оккупантов в Луганской области погиб 44-летний солдат пограничной службы Олег Ляхович из города Кременец Тернопольской области. Он служил в зенитно-ракетном отделении.

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