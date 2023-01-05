'Верю, что вернемся в Мариуполь': новая история в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Раздобыть еду, чтобы было чем накормить ребенка, — к этому свелась жизнь Анны, когда Мариуполь оказался в блокаде. Как и многие мариупольцы, женщина говорит, что она и ее близкие пережили настоящий ад. Спасли родители: папа нашел бензин и вывез семью из горящего города. Свою историю Анна доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Страх, ужас, ад... С 24 февраля жизнь опрокинулась с ног на голову. Паника, ты не знаешь, что делать, как себя вести. Потом в какой-то момент ты собираешь все силы, держишься и понимаешь, что надо выживать. А это действительно, выживание — добыть себе пищу, прежде всего о ребенке думать", — вспоминает Анна.

У Анны и ее семьи долго не было способа эвакуироваться. Машины у женщины нет, свет исчез, связи и интернета не было – получить какую-либо информацию очень сложно. Впоследствии отец Анны, имеющий свой автомобиль, смог где-то раздобыть пять литров бензина — это спасло и семья смогла вырваться из города. Месяц пришлось жить в Гурзуфе, и только 19 апреля Анна с семьей уехала в Черкассы.

"Чувство страха не пошло. Ты постоянно переживаешь. Когда у тебя было все — и в момент это теряешь, ты пытаешься адаптироваться, но не совсем получается. Однако жизнь продолжается. Верим все равно в лучшее. Ждем возвращения в наш любимый, родной Мариуполь. Не хочется никуда, только домой. Все будет Украина, мы победим!", - уверена Анна. Смотрите и слушайте ее историю по ссылке.

История Анны стала частью архива Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 50 000 историй.

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