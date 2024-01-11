Американский журнал The Time обнародовал свой рейтинг глобальных угроз в 2024 году, в котором угроза возможного разделения Украины оказалась лишь на третьем месте — после проблем, связанных с выборами в США и конфликтом на Ближнем Востоке.

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Это означает лишь то, что глупые американцы ещё не поняли: если Украина проиграет, последствия даже только для Соединённых Штатов (потеря мирового влияния, крах доллара и так далее) будут настолько сокрушительными, что им уже станет не до Израиля (при всём уважении), ни даже до собственного президента.

Ибо окажется, что ВСЁ держалось на авторитете, а авторитет — на соплях.

Тогда и придёт осознание того, как надо было помогать Украине, но оно уже будет, говоря языком некоторых депутатов, "запиздалым".

Пока что помощь всего НАТО не может спасти мой Харьков ни от иранских дронов, ни от северокорейских баллистических ракет.

То есть помощь мордору от аятолл и ким чен ына оказывается более существенной, чем помощь Украине от US, UK, Германии, Франции и всех остальных членов НАТО, вместе взятых.

Это — позор НАТО (и "персонально" Соединённых Штатов), позор Запада, позор Цивилизации. Мы — к ним, а они с нами так…