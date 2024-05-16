Весной самолеты РФ "потеряли" 38 авиабомб на оккупированных территориях и в России – СМИ

На территорию России и на оккупированные украинские регионы за последние три месяца самолеты ВКС страны-агрессора сбросили как минимум 38 ФАБ и один неустановленный боеприпас. В частности, на Белгородскую область РФ за последние сутки упало три фугасные авиабомбы.

Статистику 16 мая обнародовал Telegram-канал ASTRA. Проект провел подсчеты, опираясь на информацию из открытых и собственных источников.

Днем 15 мая ВКС РФ "потеряли" на Белгородщине сразу три ФАБ-500. Первая бомба упала прямо у аквапарка "Лазурный" в поселке Лазурное под Белгородом.

Еще одну авиационную бомбу нашли у села Крутой Лог. Третью ФАБ обнаружили в селе Заречье-Второе. Во всех случаях никто не пострадал.

Вечером 14 мая неустановленный авиационный боеприпас упал с российского самолета на поселок Пробуждение в Воронежской области.

12 мая самолеты оккупантов уронили на Белгородскую область две авиабомбы. А 10-11 мая – пять бомб.

4 мая в результате падения российской ФАБ-500 на Белгород семь человек получили ранения, повреждено 31 домовладение и 10 авто. Российские власти причину этого происшествия скрыли.

Как ранее писал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин снова попробовал переложить вину за срыв в 2022 году мирных переговоров на Украину. Он цинично выдал, что РФ якобы никогда не отказывалась от переговоров и даже выполнила "необходимые условия".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!