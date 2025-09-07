'Весомый результат': Зеленский рассказал, сколько целей сбили дроны-перехватчики прошлой ночью

В ночь на 7 сентября украинские дроны-перехватчики уничтожили более чем полторы сотни вражеских беспилотников в разных регионах страны. Массированная атака длилась несколько часов и стала одной из крупнейших за последнее время.

О результатах обороны президент Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении. По его словам, Россия применила более 400 дронов типа "Шахед" и еще сотни других средств воздушного нападения.

"Есть результаты по дронам-перехватчикам: за эту ночь более чем полторы сотни перехватов", – подчеркнул глава государства.

Президент пояснил, что целью части атак было перегрузить украинскую систему ПВО, ведь почти половина дронов запускалась для усложнения работы защитников неба. К тому же российские оккупационные войска использовали и ракеты, включая баллистические. Несмотря на это, по словам Зеленского, значительную часть целей сбили, что он назвал весомым результатом.

Массированный удар по Украине

Только за одну ночь агрессор применил 810 воздушных средств. Украинская армия задействовала различные силы: подразделения РЭБ, авиацию, мобильные группы и зенитные расчеты. Зеленский поблагодарил всех, кто участвовал в отражении ударов, но признал, что часть атак остановить не удалось.

Президент подчеркнул, что усиление противовоздушной обороны остается главной задачей, ведь коварный враг продолжает искать способы прорвать украинскую защиту.

Последствия атак в городах

Больше всего пострадала столица. В Киеве обломки попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах. Впервыеудар задел и здание правительства в центре города. Погибли два человека – мать и ее трехмесячный ребенок, еще по меньшей мере 20 получили ранения.

Взрывы этой ночью также прогремели в Одессе, Кривом Роге и Кременчуге. Там фиксировали разрушения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

Кроме того, президент Владимир Зеленский в своем обращении 7 сентября подчеркнул, что Россия старается причинить боль Украине, и удары становятся более наглыми. Это четкий признак, что Путин испытывает мир.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на Киевщине семь лошадей погибли в результате обстрела РФ спортивного клуба Endurance Horse Sport Club. Люди выжили, но конюшни были разрушены.

Кроме того, около 13:30 в воскресенье, 7 сентября, армия РФ атаковала Сумы. Вражеский ударный дрон попал в центр города – площадь Независимости. В результате атаки есть пострадавшие.

