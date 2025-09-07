Оккупанты атаковали центр Сум: среди пострадавших – дети

Около 13:30 в воскресенье, 7 сентября, армия РФ атаковала Сумы. Вражеский ударный дрон попал в центр города – площадь Независимости.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, в результате атаки есть пострадавшие.

Подробности атаки российского БПЛА по центру Сум

Григоров отметил, что в результате атаки пострадали четыре человека. Среди них:

60-летняя женщина, которая находилась неподалеку от места попадания. Она была госпитализирована.

13-летний мальчик и его 6-летний брат, у которого стрессовая реакция после взрыва.

30-летний мужчина.

По словам чиновника, медики обследуют пострадавших и оказывают им необходимую помощь.

"Повреждено здание Сумской ОГА. На месте работают все необходимые службы, выясняются последствия атаки", – проинформировал Григоров, призвав граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины отметили, что административное здание было повреждено взрывной волной. Также возник пожар, который потушили спасатели.

По предварительной информации, травмированы 2 взрослых и 2 детей.

Что предшествовало

Накануне в Сумах также российские войска попали в многоквартирный дом. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

"Специалисты ГСЧС прибыли на место происшествия и начали эвакуацию жителей дома. Также возникло незначительное возгорание на балконе, куда произошло попадание. Пожар ликвидирован", – сообщили спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 4 сентября, российские захватчики атаковали Сумскую область ударными беспилотниками. В результате удара были попадания по объектам критической и промышленной инфраструктуры, гражданский мужчина получил ранения.

Заметим, что войска государства-агрессора РФ осуществляют передислокацию войск. Оккупантов стало меньше на Сумском направлении, поскольку враг перебросил силы оттуда на другие участки фронта, в частности на юг.

