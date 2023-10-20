Вездеходы для 'Люти': 'Метинвест' передал на фронт авто на 3 млн грн

Пять вездеходных авто получила бригада "Лють" от "Стального фронта Рината Ахметова". Сейчас машина на фронте может жить до недели, – говорят военные.

Об этом сообщают на сайте "Метинвест".

"Лють" – единственная бригада из Гвардии наступления, созданная на базе Национальной полиции – работает в районе Клищиевки и Курдюмовки. На сегодняшний день это одна из самых горячих зон на фронте. А на передовй автомобиле становятся "расходным материалом".

"Машины выполняют много функций: доставку личного состава, боеприпасов, продуктов, эвакуацию раненых, перевозку врачей. - Рассказывает полковник Роман Полищук, заместитель командира объединенной штурмовой бригады "Лють". - Мы стараемся как можно дольше сохранить автомобиль, но часто бывают случаи когда он может сутки, двое, неделю работать - и уже ее нет".

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Пять пикапов для Люти привезли из Скандинавии. Это Nissan Navara – полноприводные автомобили, которые могут преодолевать любое бездорожье и перевозить почти тонну груза. Общая стоимость авто, закупленных Метинвестом для "Люти", 3 млн грн.

"Сейчас есть дефицит автомобилей в Европе, но мы находим их в скандинавских странах, – объясняет руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз. – Мы машины пригоняем, осуществляем полное обслуживание авто, чтобы ребята могли на них ездить не волнуясь, что машина остановится где-то в бою". Как известно, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках "Стального Фронта".

За это время компания изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 270 стальных блиндажей, а также закупила для военных более 400 автомобилей, более 1500 дронов и почти 2000 тепловизоров и 875 единиц коммуникационного оборудования. В общей сложности помощь Рината Ахметова армии и гражданским украинцам превысила 6 млрд грн.