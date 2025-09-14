Входит в топ-5: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России, вспыхнул пожар. Фото и видео

В Ленинградской области РФ в ночь на 14 сентября прозвучали взрывы. Беспилотники атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод: очевидцы наблюдали пожар на территории предприятия.

Этот НПЗ в России входит в топ-5 по объему переработки нефти. Видео с результатами атаки появилось в сети, а губернатор региона подтвердил "возгорание" на территории завода.

Что известно

Об "опасности БпЛА" жителей Ленинградской области местные власти начали предупреждать около 3 часов ночи. А уже примерно с 03:30 губернатор региона начал сообщать о "сбитых" дронах в Киришском районе области.

"Сбивали" их россияне уже привычным и безотказным способом: с помощью очередного НПЗ. В сети ближе к утру начали появляться видео, зафиксировавшие не только попытки российской ПВО отработать по летящим в небе дронам, но и пожар на местном "градообразующем предприятии" – заводе "Киришнефтеоргсинтез".

"Беспилотники нанесли удар по Киришскому НПЗ в Ленинградской области. Очевидцы видят там сильный пожар", – написал в 04:54 утра российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

По версии OSINT-исследователей, проанализировавших первые кадры пожара на "Киришнефтеоргсинтез", удар мог прийтись по установке первичной перегонки нефти ЭЛОУ АВТ-6. Однако, подчеркивают в Telegram-канале Exilenova+, оценить реальный масштаб удара можно будет лишь после появления спутниковых снимков.

Тем временем губернатор Ленинградской области по состоянию на 05:18 заявил об "уничтожении 3 БпЛА в районе Киришей". Он также признал факт пожара на местном НПЗ, списав его на "падение обломков беспилотника", и поспешил заверить, что "возгорание на территории ликвидировано".

Атакованный этой ночью завод "Киришнефтеоргсинтез" является, по данным из открытых источников, крупнейшим нефтеперегонным заводом России по количеству произведённого топлива. По объёму переработки (20 млн тонн в год) завод входит в пятёрку крупнейших в РФ.

"Киришинефтеоргсинтез" производит все виды топлива, а также продукцию для нефтехимической и лакокрасочной промышленности, для предприятий бытовой химии и строительной индустрии.

