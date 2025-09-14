УкраїнськаУКР
русскийРУС

Входит в топ-5: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России, вспыхнул пожар. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
12,1 т.
Входит в топ-5: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России, вспыхнул пожар. Фото и видео

В Ленинградской области РФ в ночь на 14 сентября прозвучали взрывы. Беспилотники атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод: очевидцы наблюдали пожар на территории предприятия.

Этот НПЗ в России входит в топ-5 по объему переработки нефти. Видео с результатами атаки появилось в сети, а губернатор региона подтвердил "возгорание" на территории завода.

Что известно

Об "опасности БпЛА" жителей Ленинградской области местные власти начали предупреждать около 3 часов ночи. А уже примерно с 03:30 губернатор региона начал сообщать о "сбитых" дронах в Киришском районе области.

Входит в топ-5: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России, вспыхнул пожар. Фото и видео
Входит в топ-5: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России, вспыхнул пожар. Фото и видео

"Сбивали" их россияне уже привычным и безотказным способом: с помощью очередного НПЗ. В сети ближе к утру начали появляться видео, зафиксировавшие не только попытки российской ПВО отработать по летящим в небе дронам, но и пожар на местном "градообразующем предприятии" – заводе "Киришнефтеоргсинтез".

"Беспилотники нанесли удар по Киришскому НПЗ в Ленинградской области. Очевидцы видят там сильный пожар", – написал в 04:54 утра российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Входит в топ-5: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России, вспыхнул пожар. Фото и видео

По версии OSINT-исследователей, проанализировавших первые кадры пожара на "Киришнефтеоргсинтез", удар мог прийтись по установке первичной перегонки нефти ЭЛОУ АВТ-6. Однако, подчеркивают в Telegram-канале Exilenova+, оценить реальный масштаб удара можно будет лишь после появления спутниковых снимков.

Входит в топ-5: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России, вспыхнул пожар. Фото и видео
Входит в топ-5: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России, вспыхнул пожар. Фото и видео
Входит в топ-5: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России, вспыхнул пожар. Фото и видео

Тем временем губернатор Ленинградской области по состоянию на 05:18 заявил об "уничтожении 3 БпЛА в районе Киришей". Он также признал факт пожара на местном НПЗ, списав его на "падение обломков беспилотника", и поспешил заверить, что "возгорание на территории ликвидировано".

Входит в топ-5: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России, вспыхнул пожар. Фото и видео

Атакованный этой ночью завод "Киришнефтеоргсинтез" является, по данным из открытых источников, крупнейшим нефтеперегонным заводом России по количеству произведённого топлива. По объёму переработки (20 млн тонн в год) завод входит в пятёрку крупнейших в РФ.

"Киришинефтеоргсинтез" производит все виды топлива, а также продукцию для нефтехимической и лакокрасочной промышленности, для предприятий бытовой химии и строительной индустрии.

Входит в топ-5: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России, вспыхнул пожар. Фото и видео

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Орловской области РФ неизвестные устроили диверсию на железной дороге. После нее движение поездов остановлено.

Также стало известно, что НПЗ в Уфе подожгли дроны ГУР. В сети раскрыли новые подробности впечатляющей спецоперации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!