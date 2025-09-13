НПЗ в Уфе подожгли дроны ГУР: появились новые подробности украинской спецоперации. Видео

В пятницу, 12 сентября, в результате операции Главного управления разведки атакован НПЗ "Башнафта-Новойл". Он находится в столице республики Башкортостан городе Уфе (примерно 1800 км от Украины).

Об этом сообщают источники OBOZ.ua в ГУР. Отмечается, что после прилета дронов камикадзе на территории объекта прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар.

По предварительным данным, в результате взрывов значительные повреждения получила в частности вакуумная колонна первичной переработки нефти.

Местные жители в соцсетями сообщили о пролете дронов над городом, а за тем – взрывы и пожар на территории НПЗ.

Сейчас, отмечают в ГУР, в республике ввели режим "угроза БПЛА", приостановил работу аэропорт "Уфа", а в самом городе отключили мобильный интернет. Окончательные последствия операции пока уточняются.

Что предшествовало

В субботу, 13 сентября, украинские беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод в российской Уфе (Башкортостан). В результате атаки на Ново-Уфимском НПЗ вспыхнул мощный пожар.

В Telegram-каналах распространяются видео, где можно наблюдать "хлопок", а также комментарии от россиян, где они пишут о БПЛА и сильном взрыве после его попадания. Стоит отметить, что объект находится в 1 500 км от Украины.

Напомним, ночью, 7 сентября, дроны атаковали Ильский НПЗ, на объекте возник пожар. В оперштабе Краснодарского края заявили, что обломки беспилотников упали в Северском районе на территории завода, загорелась одна из технологических установок.

Как ранее писал OBOZ.UA, 4 сентября под атакой была также Ростовская область России. Предварительно, там удалось повредить радиолокационные станции в районе городов Шахты и Волгодонск.

