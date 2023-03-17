ВИЧ, гепатит и нацистская свастика на плече: бойцы ВСУ взяли в плен "вагнеровца" с полным набором "регалий". Фото и видео

Вооруженные силы Украины взяли в плен боевика ЧВК "Вагнер" с полным набором "регалий". У российского оккупанта нашли красный и белый браслеты на руках, которые означают наличие ВИЧ/СПИДа и гепатита, а на плече обнаружили вытатуированную свастику.

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Об этом сообщают украинские Telegram-каналы. Фото и видео с пленным "вагнеровцем" прилагаются (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"В плен в ВСУ попал очередной представитель так называемой "второй армии мира", собравший полное "комбо": завербованный в ЧВК "Вагнер" бывший зэк, имеет красный и белые браслеты на руках (означающих наличие ВИЧ/СПИДа и гепатита), а на плече красуется вытатуированная свастика", – говорится в подписи к видео.

Как известно, основатель и руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин не гнушается набирать в свою личную "армию" разного рода подонков из российских исправительных колоний, большинство из которых больны различными вирусными и венерическими заболеваниями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось видео, как владелец российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вербует осужденных в одной из российских тюрем на войну в Украине. Он предупредил зэков о тяжелых условиях на фронте, но пообещал им помилование через полгода.

Позже стало известно, что Пригожин завербовал до 10 тыс. заключенных на войну в Украине. На фронт для совершения новых преступлений из российских колоний отправились не только насильники и убийцы, но даже маньяк-каннибал.

Информация о вербовке зэков вызвала волну недовольства среди россиян, на что Пригожин ответил: "Или ЧВК и зэки, или ваши дети – решайте сами".

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