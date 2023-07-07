'Видел такое только в фильмах': 'погибший' воин ВСУ восемь дней выбирался из поля боя после штурма вражеских позиций

Украинский воин, который пропал без вести во время штурма на востоке Украины и которого побратимы считали погибшим, вернулся к своим. Он восемь суток прятался в заброшенных подвалах в непосредственной близости к оккупантам, а затем полз к позициям своей бригады.

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В настоящее время защитник, получивший контузию во время боя, уже в безопасности. Историю удивительного спасения рассказали в Telegram-канале "Буревій".

"Есть невероятная новость! Один из ребят, пропавший без вести при штурмовых действиях, которого мы, к сожалению, "похоронили", только что вышел на наши позиции пешком, живой! Он ползком выбирался 8 дней! Это, бляха, просто ЧУДО, я такое видел только в фильмах!.. Чтобы вы понимали, какое это чудо – за все время полномасштабной войны это первый случай в бригаде", – написал администратор канала.

Он не уточнил, о какой именно бригаде идет речь, а также где происходил бой, во время которого пропал без вести воин.

Побратимы, пишет паблик, уже потеряли надежду на то, что пропавший боец мог выжить.

"Обычно ждут 1-2 дня, и если боец не возвращается, то это примерно в 90% случаях погибший, к телу которого нет возможности подойти, или только в 10% случаев – пленный. Но как и написано в открытых источниках, через 1- 2 дня происходит уведомление семьи, им говорят, что их родственник пропал без вести", – говорится в сообщении.

В то же время, как выяснилось, во время боя защитник получил контузию – и оказался фактически на позициях россиян.

"Парень был контужен, оказывается, забежал почти к оркам, нашел заброшенные подвалы и прятался там. У него не было запаса пищи и воды на 8 дней, поэтому он искал хоть какую-то еду в заброшенных домах. Слышал голоса орков, которые были от него на расстоянии до 100 м, в соседних домах и просто молился, чтобы его не нашли", – рассказал администратор канала.

Он пообещал, что непременно расскажет об удивительном спасении воина подробнее, когда тот отдохнет и восстановится после пережитого.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинский воин, на фронте потерявший обе ноги, выступил в театре в Калифорнии.

26-летний Александр Будько из Ровно, работавший баристой в Киеве, а после полномасштабного вторжения ушедший на фронт, отправился в США на протезирование после лечения в Украине.

Боец с позывным "Терен" вышел на сцену в конце последней постановки "Жизель" в Калифорнийском театре и исполнил с артистами балета танец, в финале которого его подняли на руки. Завершилась постановка исполнением гимна Украины.