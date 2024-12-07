Видео выступления Путина об 'Орешнике' тщательно обработано искусственным интеллектом, чтобы нагонять страх - генерал Мусаев

Выступление российского диктатора Владимира Путина о ракете "Орешник" не было прямым включением. Соответствующее видео было сделано заранее и тщательно обработано, чтобы внушать страх.

Видео дня

Так считает экс-глава Комитета по нацбезопасности Казахстана, бывший советник по нацбезопасности у президента Казахстана, генерал Альнур Мусаев. Он отмечает, что в видео главаря Кремля искусственным интеллектом корректировались мимика и произношение.

Как говорит генерал, сейчас Путин напуган собственным будущим, причем находится в таком состоянии уже достаточно долго. Поэтому он и делает угрозы.

"Вот это его выступление об "Орешнике". Это видео обработано искусственным интеллектом и очень тщательно обработано вплоть до мимики, до произношения наименьших моментов. То есть это сугубо пропагандистское видео, которое направлено на то, чтобы страх чувствовал противник", – заметил господин Мусаев.

Генерал добавил, что указанное видео не единственное.

"Цела серия таких действий была сделана в связи с "Орешником" – выступление Захаровой с телефоном по громкой связи, многие другие подготовительные вещи для того, чтобы максимально использовать этот удар "Орешником" именно в пропагандистском плане", – сказал он .

Именно это и есть свидетельство того, что Путин напуган, подчеркнул генерал.

"Путин все-таки находится в страхе перед своим будущим. Он прекрасно понимает и видит, что нападение на Украину в 2022 году и горячая фаза войны – его глубочайшая ошибка. Он это прекрасно понимает, как и то, что последствия будут для него ужасны, вплоть до смерти", – отметил господин Мусаев.

Интересно, что эти устрашения Путина в большинстве своем направлены на Европу. Соединенные Штаты диктатор в своих угрозах и демонстрации стратегических вооружений пытается не затрагивать, рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015-2019 годах, председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый.

Как сообщал OBOZ.UA, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже попросил российского диктатора Путина разместить "Орешник" на территории РБ. Дело в том, что Лукашенко "очень беспокоит ситуация в Западной Европе", особенно вблизи границ со стороны Польши и Литвы.