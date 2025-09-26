"Видишь, дом новый захватили?" Оккупанты похвастались, как занимают жилье украинцев и пьянствуют в чужих стенах. Фото и видео
Российские военные используют захваченные дома местных жителей на оккупированных территориях для собственных нужд. В таких домах обустраиваются штабы, проживают и пьют офицеры армии РФ.
Об этом сообщил в собственном Telegram-канале главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. Автор публикации ссылается на данные, присланные подписчиком.
По данным источника, майор Игорь Господенко, заместитель командира 2-го отряда по тылу и начальник тылового обеспечения воинской части 11659 (22-я отдельная гвардейская бригада спецназначения ГШ МО РФ), после оккупации Запорожской области вселился в частный дом в селе Новоалексеевка Бердянского района. Дом, расположенный на улице Перегудова, 17, принадлежал украинскому правоохранителю.
В этом же селе проживают и разведывательные подразделения указанной бригады, которых Господенко обеспечивает продуктами и топливом. В доме, где поселился офицер, регулярно проходили застолья, изготавливался самогон, а также принимали руководителей бригады во время проверок.
В частности, на одном из видео зафиксировано утреннее пьянство, когда Господенко угощал исполняющего обязанности командира бригады, полковника Сергея Галкина, который также находился в этом населенном пункте.
Напомним, в Донецкой области российские оккупанты совершили очередное военное преступление: они расстреляли гражданских. Дочь убитых супругов захватчики забрали с собой. Ребенком они прикрываются, чтобы продолжать наступление и исключить огонь по себе со стороны Сил обороны.
