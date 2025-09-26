'Видишь, дом новый захватили?' Оккупанты похвастались, как занимают жилье украинцев и пьянствуют в чужих стенах. Фото и видео

Российские военные используют захваченные дома местных жителей на оккупированных территориях для собственных нужд. В таких домах обустраиваются штабы, проживают и пьют офицеры армии РФ.

Об этом сообщил в собственном Telegram-канале главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. Автор публикации ссылается на данные, присланные подписчиком.

По данным источника, майор Игорь Господенко, заместитель командира 2-го отряда по тылу и начальник тылового обеспечения воинской части 11659 (22-я отдельная гвардейская бригада спецназначения ГШ МО РФ), после оккупации Запорожской области вселился в частный дом в селе Новоалексеевка Бердянского района. Дом, расположенный на улице Перегудова, 17, принадлежал украинскому правоохранителю.

В этом же селе проживают и разведывательные подразделения указанной бригады, которых Господенко обеспечивает продуктами и топливом. В доме, где поселился офицер, регулярно проходили застолья, изготавливался самогон, а также принимали руководителей бригады во время проверок.

В частности, на одном из видео зафиксировано утреннее пьянство, когда Господенко угощал исполняющего обязанности командира бригады, полковника Сергея Галкина, который также находился в этом населенном пункте.

Напомним, в Донецкой области российские оккупанты совершили очередное военное преступление: они расстреляли гражданских. Дочь убитых супругов захватчики забрали с собой. Ребенком они прикрываются, чтобы продолжать наступление и исключить огонь по себе со стороны Сил обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!