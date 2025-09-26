Россия имеет немалые проблемы с личным составом и обеспечением на фронте. Подтверждением этого являются слова одного из оккупантов, который пожаловался, что даже мобилизация не спасет его страну от провала.

Об этом сообщает один из российских Telegram-каналов. Вместе с тем, военнослужащий РФ недоволен командованием, которое бросает военных в наступление без нужного снаряжения.

"Вчера ночью были в стороне Покровска со стороны Авдеевки. Объясню на пальцах. Вы хоть пять мобилизаций проведите, ху* толку? Если бл*ь уже выходят не пятерками, а двойками и не факт, что все два дойдут по позициям", – пожаловался россиянин.

Ситуация на фронте в РФ не слишком хорошая

Военный отметил, что существуют серьезные трудности и с логистикой и обеспечением. В частности, склады расположены далеко в тылу, а добраться до них живым крайне сложно, из-за чего бойцы на передовой остаются без надлежащего питания.

"15-20 километров еще есть шанс на "Ниве", УАЗе или другой маленькой ху* проехать до следующей точки. А дальше? Только ноги или мотик с минимальными шансами. Ночью вообще без вариантов. Что сейчас едят пацаны в "заячьих ушах", мало кто представляет", – написал оккупант.

Нормальной защиты от дронов российское минобороны тоже не предоставляет.

"Ребы есть и их нет, то барахло, что стоит на крышах, дает шанс близкий к погрешности. Если противник работает сейчас как минимум 6 диапазонов, это надо 6 ребов.... и даже если они у тебя есть и ты их включаешь, какой должен быть генератор, и сколько должно стоять аккумуляторов, что бы тебе хватило минимум час, полтора".

Захватчик подытожил, что даже в случае объявления новой мобилизации, в условиях такого бездарного руководства, человеческий ресурс иссякнет так же быстро, как и во время предыдущей.

Напомним, ранее один из военных РФ, который воевал на Кураховском направлении, рассказал об отношении своего командования к подчиненным. По его словам, руководство российской армии очень не хочет, чтобы ее солдаты попадали в плен, и всячески пытается помешать этому, поэтому когда наши ВСУ брали захватчиков в плен с помощью дрона, российские "птички" работали по этим оккупантам, пытаясь их ликвидировать.

Как сообщал OBOZ.UA, пленный российский оккупант из Забайкальского края РФ пожаловался, что командование обмануло его, бросив "на мясо" на Торецком направлении. Захватчик 18 дней просидел в подвале в Нелиповке, а потом собирал тела "двухсотых" россиян в Нью-Йорке, которые лежали там еще с лета.

