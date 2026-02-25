Вирус проник в сотни устройств: в 'Атеш' рассказали об удачной кибератаке на войска Путина

Подразделения оккупационной армии РФ "поздравили" с 23 февраля кибератакой. Целью операции стали гаджеты захватчиков из группировок войск "Днепр" и "Восток".

Вирус проник в сотни телефонов и компьютеров российских военных. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Подробности операции

По информации агентов движения сопротивления из штабов группировок войск "Днепр" и "Восток", в ночь с 23 на 24 февраля была проведена успешная кибератака против российских военнослужащих. Празднование так называемого дня защитника отечества создало идеальные условия для удара.

Партизаны рассказали, что пьяные военные массово открывали вредоносные файлы на личных устройствах, среди пострадавших оказался ряд высших офицеров штабов.

После кибератаки в частях развернулись массовые проверки, введён запрет на использование личных мобильных устройств, начаты служебные расследования. Специалисты по кибербезопасности обходят личный состав и проверяют технику тех, кто мог стать жертвой атаки.

Масштаб паники свидетельствует о том, что россияне могли потерять крайне ценные данные, в частности служебные документы, доступы к закрытым перепискам, а также координаты штабов, складов с боеприпасами и ремонтных баз.

Напомним, российским военным запретили пользоваться мессенджером Max на фронте. Соответствующие распоряжения поступили в подразделения армии РФ из штаба в феврале 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, во всех регионах страны-агрессора России перестали работать такие популярные мессенджеры, как WhatsApp и Telegram. Пользователи указанных приложений массово сообщают о проблемах в работе сервисов начиная с 21 октября. В конце месяца такие жалобы достигли пиковых значений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!