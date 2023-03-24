Визит Лаврова в Африку не прошел даром: Россия начала вербовать на войну против Украины наемников из Анголы – ЦНС

Российское военное руководство ощущает потери на фронте, из-за чего решило привлечь к войне против Украины наемников из Анголы. Соответствующая договоренность между странами была достигнута в ходе визита в африканское государство главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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Заявление об этом сделала пресс-служба Центра национального сопротивления на официальном сайте. Украинской стороне стало известно о прибытии в РФ около 100 наемников из Анголы.

Об их участии в так называемой "специальной военной операции" договорился лично Лавров, отметили в ЦНС.

Помимо этого, оккупанты хотят привлечь до 2 тыс. наемников из Беларуси. Это сотрудники частного охранного предприятия "ГардСервис", созданного при содействии режима Александра Лукашенко.

"Это первое подобное предприятие в Беларуси, созданное специальным указом Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки беларуских спецназовцев", – сообщили в ЦНС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно в Кремле заявили, что страны Африки являются "равноправными союзниками и партнерами" РФ. Россия, участвующая в ряде военных конфликтов на территории Африканского континента, якобы всегда руководствовалась "бескорыстными мотивами", утверждает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

– Также стало известно, что в школах РФ начнут изучать африканские языки – суахили и амхарский.

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