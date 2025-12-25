Визит стал неожиданностью: Буданов прибыл на боевые позиции бойцов 'Спецподразделения Тимура'. Видео

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прибыл с рабочим визитом в Запорожскую область. Там он посетил боевые позиции бойцов "Спецподразделения Тимура" и вручил награды.

Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в пресс-службе разведки. Для защитников визит Буданова стал приятной неожиданностью.

"В рамках работы в секторе Запорожского фронта начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов прибыл на передовые позиции к бойцам "Спецподразделения Тимура", – говорится в сообщении.

Детали визита

Во время пребывания в зоне выполнения боевых задач Буданов пообщался с солдатами и офицерами ГУР, которые непосредственно выявляют и уничтожают российских захватчиков и их технику.

Также он осмотрел условия службы бойцов на передовой и отметил разведчиков наградами за добросовестный труд, профессионализм и мужество.

"Прибытие генерал-лейтенанта Кирилла Буданова на позиции стало полной неожиданностью для спецназовцев ГУР – памятный и важный для каждого воина эпизод укрепил боевую закалку для новых достижений во время вооруженной борьбы за свободу Украины", – указано в сообщении.

Напомним, ранее глава разведки заявлял, что окончание войны в Украине и подписание мирного соглашения зависит от совпадения ряда критических факторов как внутри РФ, так и в международной политике. Такое "окно возможностей" для нашей страны откроется в феврале 2026 года, но без помощи Дональда Трампа добиться завершения войны будет невозможно.

Как писал OBOZ.UA, по словам Буданова, Россия несет от украинских ударов вглубь ее территории гораздо большие потери, чем от всех вместе санкций западных стран. Глава ГУР убежден, что Украина имеет уникальный военный опыт и поэтому должна стать неотъемлемой частью новой системы мировой безопасности.

