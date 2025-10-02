'Власть нас уничтожает': в плен ВСУ сдался оккупант, который уже побывал в плену. Видео

Украинские военные во второй раз взяли в плен российского оккупанта, который ранее уже находился в плену и был возвращен в РФ во время обмена. На этот раз он заявил, что больше не хочет возвращаться домой из-за того, что российские власти снова отправляют бывших пленных на фронт.

Об этом сообщает проект "Хочу жить". Речь идет об Александре Корнееве, 1985 года рождения из Новосибирской области.

Впервые он попал в плен 5 августа 2024 года в Донецкой области. После семи месяцев в неволе его обменяли 12 июня 2025-го. Впрочем, на свободу он так и не вышел – Вместо возвращения домой мужчину отправили в подразделение "Шторм" и уже через месяц снова отправили на передовую.

Оккупант рассказал, что его, как и многих других мобилизованных из тюрем, обманывали обещаниями. Ему гарантировали полгода службы, выплаты и освобождение после возвращения. Зато денег не выплатили, а после обмена он фактически сразу оказался под контролем военной полиции, ФСБ и прокуратуры. После "проверок" его вывезли в Донецкую область и принудительно вернули к боевым действиям.

Корнеев признался, что видел массовые потери среди российских военных.

"По дороге валялись трупы с аппаратами Лизарова. Трупов было очень много – сотни. Я понял, что власть нас просто уничтожает", – жалуется оккупант.

На этот раз он сознательно вышел к украинским позициям и сдался. Пленный подчеркнул, что обмена больше не хочет, ведь это будет означать лишь еще одну отправку на фронт и, скорее всего, смерть.

Корнеев стал одним из десятков россиян, которые после обмена повторно попали в плен. По данным проекта, по меньшей мере 133 бывших военнопленных РФ после возвращения из Украины погибли или пропали без вести на фронте.

Как писал OBOZ.UA, недавно в районе Покровска Донецкой области бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования 105-го пограничного отряда взяли в плен 61-летнего военнослужащего армии РФ с Камчатки. По словам оккупанта, его обманули в министерстве обороны и бросили штурмовать украинские позиции, несмотря на то, что в августе он перенес инсульт.

