Влияние Трампа будет решающим: The Times назвала 4 сценария завершения войны в Украине

Аналитики считают, что есть четыре реалистических варианта того, как может завершиться война РФ против Украины. Они исключили маловероятные сценарии внезапной смерти диктатора Владимира Путина или неожиданного успеха украинского контрнаступления.

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Отмечается, что многое зависит от нового президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в статье британской газеты The Times.

"В конце концов, Путин считает, что Россия может пережить обязательства Запада и победить Украину. Способность Трампа сломать это убеждение определит, какой из этих четырех возможных результатов станет реальностью", – отмечается в материале.

Четыре сценария The Times

Сценарий 1: Поражение Украины

Этот худший вариант предусматривает, что Россия решит продолжить войну и избегать переговоров. Тогда Украина, если она потеряет поддержку США, может быть сломлена и потерпеть военное поражение.

Последствия такого развития событий для глобальной безопасности будут намного хуже, чем последствия выведения войск США из Афганистана. Миллионы украинских беженцев уедут из страны, а тысячи оставшихся окажутся в российских тюрьмах. НАТО, которое когда-то гордилось своим расширением за счет Финляндии и Швеции, столкнется с расширением России на запад и танками Кремля, приближающимися к границе Польши.

"Осознавая свое собственное желание быстро закончить войну и вспоминая свою критику неумелого вывода Байденом войск из Афганистана, Трамп будет опасаться допустить этот катастрофический результат", – пишет The Times.

Сценарий 2: Плохой мир

Почти таким же плохим, как и первый сценарий, является второй. При нем, в случае отсутствия поддержки США, Украина сдастся и будет вынуждена с позиции слабости просить о плохом мирном соглашении. Оно приведет к разделению страны и установлению в Киеве пророссийского правительства.

Это будет победа для России и явное поражение для Украины и ее западных союзников. "Здесь Трампу не дадут Нобелевскую премию", – говорится в статье.

Сценарий 3: Прекращение огня

Если это будет частью переходной фазы, ведущей к окончательному урегулированию, мирному соглашению и реальному завершению войны, то это может привести к региональной стабильности и выживанию Украины, защищенной гарантиями безопасности и экономики.

У Трампа осознают, что без окончательного урегулирования конфликта прекращения огня будет недостаточно. Само по себе прекращение боевых действий просто заморозит войну вдоль существующих линий фронта, что позволит боевым действиям возобновиться на усмотрение России.

Украина и ее западные союзники уже знают о двух предыдущих неудачных соглашениях о прекращении огня, Минск-1 и Минск-2, которые не смогли положить конец войне на Донбассе десять лет назад и заложили основу для полномасштабного вторжения в 2022 году.

Так, государственный секретарь США Марко Рубио говорил, что ключевой задачей, стоящей перед Белым домом, является поиск такого решения, которое бы гарантировало, что война не вспыхнет с новой силой через несколько лет.

Сценарий 4: Урегулирование путем переговоров

Лучший для Украины вариант предусматривает усиление Соединенными Штатами нашей страны, чтобы она могла принимать участие в мирных переговорах с позиции силы. Это приведет к заключению соглашения, которое обеспечит Украине суверенное и экономически жизнеспособное будущее с гарантиями безопасности, которые в дальнейшем защитят ее от российской угрозы.

Для этого Трампу придется наложить новые санкции на Россию и поддерживать Украину оружием и деньгами, если РФ решит или уйти от мирных переговоров, или участвовать в них "недобросовестно".

"Учитывая непредсказуемость возможностей Европы финансировать и вооружать Киев, среди союзников Украины влияние Трампа будет решающим в определении того, какой из этих четырех сценариев с наибольшей вероятностью станет реальностью", – резюмирует The Times.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп искренне хочет закончить войну в Украине и может это сделать – "благодаря силе, санкциям, крепкости США, экономике". Но он сейчас не знает все обстоятельства, и поэтому пока его заявления не имеют конкретики.

Также президент Украины сказал, что если Соединенные Штаты Америки перестанут поддерживать Киев, то он не должен уменьшать свою армию, а увеличивать. Потому что поддержки Европы в таком случае будет недостаточно.

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