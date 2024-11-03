Вместе воевали, вместе 'на щите': на войне погибли боевой медик 'Валькирия' и ее парень. Фото

На фронте в Украине погибла пара военных из Третьей штурмовой бригады – боевой медик, сержант Валентина "Валькирия" Нагорная и ее парень, воин Даниил "Берсерк". Их гибель подтвердили в воскресенье, 3 ноября.

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Об этом сообщила руководительница медицинской службы 3 ОШБр Виктория Ковач в Facebook. Она отметила, что "Валькирия" предоставила медицинскую помощь огромному количеству раненых защитников Украины. Она пошла на войну в первые дни полномасштабное вторжения России.

"Биотехнолог и мастер маникюра, которая, как никто, знала цену жизни и смерти. Тебе подчинялись штанга и жизнь людей на стабе. За несколько дней до перевода из медроты, мы говорили о смертности боевых медиков. И ты в шутку сказала мне, что когда-нибудь может и ты станешь одной из них. Ты любила черное в одежде и светлое в людях. Ты была неординарной во всем – от ковра в прихожей, которого пугался кот, до "понюхай, какие прикольные духи", – написала Ковач.

О том, что Валентина погибла вместе со своим любимым "Берсерком", написала в Facebook волонтер Лилия Матвеева.

"Вместе воевали, вместе любили, вместе "на щите"... Пусть ваши души будут всегда вместе. Навеки в строю! Валькирия и Берсерк", – говорится в сообщении.

"Наша посестра "Валькирия" – на щите. С началом Большой войны она присоединилась к ТрО "Азов" Киев. Спасала раненых в составе экипажей медицинской эвакуации и на стабилизационном пункте Третьей штурмовой", – сообщили в медслужбе 3 ОШБр.

Военнослужащий Роман Трофимец отметил, что "Берсерк" погиб от попадания российского КАБа. По его словам, боец воевал за Украину с 2014 года.

"Единственный из тех, кого лично помню, кто как и я, добровольно согласился лететь в Мариуполь – на задание в один конец. Мы обсуждали это вдвоем, и готовы были лететь туда и погибнуть там. Тогда я понял, что ты всегда будешь мне братом по духу. Но нас оставили воевать под Киевом. Надо было передавать бесценный опыт новобранцам", – написал он.

"Уникальное сочетание брутального воина физически сильного, ментально умного с чудесным чувством юмора. При этом никогда не проявил агрессии к другим или пренебрежения. Много раз был ранен, и снова возвращался в бой. Тебя не преодолевали ни снаряды, ни пули. Лишь КАБом запущенным. из самолета, враги смогли уничтожить твое физическое тело. Знаю, что ты не боялся смерти и воспринимал ее достойно, как мужчина и как воин. Но это большая потеря для всей армии и для Украины", – написал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб Андрей Рыбаков – талантливый иммунолог, младший сержант 207-го батальона 241-й отдельной бригады территориальной обороны. Он мог внести значительный вклад в развитие иммунологии в Украине, однако выбрал путь воина, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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