В боях за Украину погиб талантливый иммунолог Андрей Рыбаков. Фото

В боях за Украину погиб талантливый иммунолог, младший сержант 207-го батальона 241-й отдельной бригады территориальной обороны Андрей Рыбаков. Он мог внести значительный вклад в развитие иммунологии в Украине, однако выбрал путь воина, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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10 октября Андрей Рыбаков встретил на фронте уже третий – и, как выяснилось, последний день рождения. О гибели Героя 1 ноября сообщил его друг Александр Коваль.

"Очень тяжелая потеря: более 20 лет знакомства и дружбы из университета. Господин Андрей – врач, который пошел солдатом, чтобы быть ближе к людям в окопах, до конца", – отметил он.

Друзья воина рассказывали, что он любил музыку, хорошо знал английский и был "человеком-ураганом".

После окончания Национального медицинского университета имени Богомольца Андрей Рыбаков начал работать в фармакологической сфере, занимал должность руководителя управления клинических исследований ООО "Биофарма плазма", где внедрял новые разработки.

Также он организовывал публичные мероприятия для научного сообщества, выступал с лекциями перед студентами.

В ряды украинского войска встал весной 2022 года.

"С началом войны мы начали общаться гораздо больше. Трудно представить, что еще мы не обсуждали и с чем я не пытался помочь, как мог: жетоны, лекарства, тренинги, операции, колени, глаза, контузии, переливание крови, кислородные концентраторы, ремонт машин... Невероятное количество общих друзей и общих историй. Музыка, путешествия, медицина, война — это все о нем. в октябре этого года. Очень больно", – написал Коваль, добавив к сообщению последнее интервью Андрея Рыбакова, записанное в октябре этого года.

Исполнительный директор Всеукраинской ассоциации детской иммунологии Юрий Степановский отметил, что гибель Рыбакова является тяжелой утратой для украинской науки.

"Тяжелая потеря... Андрей Рыбаков был хорошим человеком и очень многое сделал для развития иммунологии в Украине", – написал Юрий.

"Андрей Рыбаков... Герой, брат, сын, друг, любимый, ученый, медик, художник, режиссер собственной жизни! Сложная многомерная личность с очень Добрым Сердцем! Навеки жив в наших сердцах, в нашей памяти!" – написала Наталья Ходос.

Совсем недавно, 10 октября, Андрей Рыбаков встретил свой День рождения снова на фронте. Его подразделение сдерживало врага на Кураховском направлении.

"Мой третий день рождения на войне. По паспорту. За эти 2,5 года дней моего рождения стало больше. За эти 2,5 года у многих людей появились вторые дни рождения тоже. 207-й на адских позициях, но мы тянем вожжи Мы потеряли много, но у нас есть проблемы с ремонтом "корчей" и постоянным дефицитом ГСМ. Я открываю сбор, чтобы оплатить ремонт многострадальных "коряг" и заплатить СТО, которое авансом их чинит. Я жив. В строю. Еб*шим*, – написал он в последнем открытом сообщении на своей странице в Facebook.

Закрыть этот сбор Андрей Рыбаков не успел.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб молодой Герой с Херсонщины. Борис Леляк служил в ВСУ с 18 лет. Его жизнь оборвалась 1 ноября: во время выполнения боевой задачи 22-летний воин получил смертельные ранения.

Также сообщалось о гибели криворожца Александра Бондаренко, который более двух месяцев держал оборону на Курщине. В ряды ВСУ он встал в мае 2024 года.

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