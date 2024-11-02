Служил в ВСУ с 18 лет: на фронте погиб молодой Герой с Херсонщины

На войне против российских оккупантов погиб воин с Херсонщины Леляк Борис Борисович. Герою было всего 22 года, его жизнь оборвалась 1 ноября.

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Защитник погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области – солдат получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Об этом 2 ноября в Facebook сообщил глава Владимир-Волынской территориальной громады Игорь Паленка.

Борис служил в рядах Вооруженных сил Украины по контракту с тех пор, как ему исполнилось 18 лет. Мать воина сейчас живет в Волынской области.

"Искренние соболезнования маме юного бойца, которая сейчас живет во Владимире, всем его родным и близким. Вечная память и уважение Герою!" – написал Паленка.

Он пообещал позже сообщить о дате и времени прощания с Борисом Леляком.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб криворожец Александр Бондаренко, который более двух месяцев держал оборону на Курщине. В мае 2024 года, во время мобилизации, он присоединился к рядам ВСУ и с тех пор мужественно исполнял свой долг, защищая родную землю.

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