Более двух месяцев держал позиции на Курщине: на фронте погиб Герой из Кривого Рога

На фронте погиб криворожец Александр Бондаренко, более двух месяцев державший оборону на Курщине. В мае 2024 года, во время мобилизации, он присоединился к рядам ВСУ и с тех пор мужественно исполнял свой долг, защищая родную землю.

Видео дня

Воин погиб 28 октября, получив смертельное ранение передовой. Об этом сообщает издание "СВОИ".

Ранее Александр также отстаивал позиции на Донецком направлении, где неоднократно проявил отвагу и несокрушимость.

До войны Александр Бондаренко, житель Кривого Рога, работал дальнобойщиком, занимаясь перевозкой зерна и масла по Украине и за границу. Более 17 лет он отдал работе на "Кривбасс взрывпроме". Ему было 44 года. Дома героя ждали жена, дочь и 16-летний сын.

Гибель Александра стала тяжелой потерей для его семьи, друзей и всего общества.

Напомним, 1 ноября в Киеве простились с погибшим на фронте сержантом Андреем Романюком. Он еще подростком принимал участие в Революции Достоинства, а в 2014 году, только дождавшись 16-летия, добровольцем отправился на войну.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте погиб 26-летний воин Андрей Романюк с позывным "Воробей" – младший сержант, командир отделения ударных БпАК 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь". Борьбу за свободу Украины Герой начал еще в 15-летнем возрасте – активно участвовал в Революции Достоинства на Майдане, а со временем добровольцем ушел в АТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!