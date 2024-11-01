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Ушел на фронт добровольцем с Евромайдана: за Украину погиб воин батальона "Карпатская Сечь" Андрей Романюк. Фото

Ольга Липич
War
2 минуты
2,2 т.
Ушел на фронт добровольцем с Евромайдана: за Украину погиб воин батальона 'Карпатская Сечь' Андрей Романюк. Фото

В боях с российским оккупационным войском погиб 26-летний защитник Украины Андрей Романюк с позывным Воробей. Борьбу за свободу Украины Герой начал еще когда ему было всего 15 лет – тогда он активно участвовал в Революции Достоинства на Майдане. Затем добровольцем пошел в АТО.

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О потере сообщила в Facebook украинская активистка Алина Боднарь. Погибший воин был младшим сержантом, командиром отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 49 отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь".

Ушел на фронт добровольцем с Евромайдана: за Украину погиб воин батальона "Карпатская Сечь" Андрей Романюк. Фото

Последний юой Герой принял 28 октября 2024 года.

Ушел на фронт добровольцем с Евромайдана: за Украину погиб воин батальона "Карпатская Сечь" Андрей Романюк. Фото

"Мне вырвали сердце. Наш Андрей. Наш Горобчик. Не знаю, как мы будем жить дальше. Как теперь без тебя твои девочки – мама и любимая. У нас забрали кислород. Смысл. Опору. Я не могу в это верить. И не хочу это писать. Но должна… Андрей Романюк "Воробей" – участник Революции Достоинства с 15 лет, доброволец с 16 лет, младший сержант, командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 49 отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь" погиб за Украину, которой отдал всю свою сознательную жизнь. Навсегда 26", – написала она.

Ушел на фронт добровольцем с Евромайдана: за Украину погиб воин батальона "Карпатская Сечь" Андрей Романюк. Фото

Прощание с воином состоится в пятницу, 1 ноября в Киеве в Михайловском соборе и на Майдане Незалежности, а также 2 ноября в Виннице.

Боевой медик ТРО ВСУ Елизавета Жарикова рассказала в Facebook, что в 2023 году Романюк получил ранение и проходил лечение, но стремился как можно скорее вернуться на фронт.

Ушел на фронт добровольцем с Евромайдана: за Украину погиб воин батальона "Карпатская Сечь" Андрей Романюк. Фото

"Андрей жил войной и борьбой за Украину, умел работать с умом и вдохновением, беречь своих людей. Он подростком пришел на Майдан, потом участвовал в АТО. Во всех испытаниях был светлым, жертвенным и верным. И положил свою жизнь за свободу и жизнь других. Соболезнования родным и близким", – написала она.

Ушел на фронт добровольцем с Евромайдана: за Украину погиб воин батальона "Карпатская Сечь" Андрей Романюк. Фото
Ушел на фронт добровольцем с Евромайдана: за Украину погиб воин батальона "Карпатская Сечь" Андрей Романюк. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Андрей Резниченко из села Милово на Херсонщине. Военнослужащий получил ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, во время выполнения боевого задания на Лиманском направлении 28 октября 2024 года.

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