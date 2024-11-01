Ушел на фронт добровольцем с Евромайдана: за Украину погиб воин батальона 'Карпатская Сечь' Андрей Романюк. Фото

В боях с российским оккупационным войском погиб 26-летний защитник Украины Андрей Романюк с позывным Воробей. Борьбу за свободу Украины Герой начал еще когда ему было всего 15 лет – тогда он активно участвовал в Революции Достоинства на Майдане. Затем добровольцем пошел в АТО.

Видео дня

О потере сообщила в Facebook украинская активистка Алина Боднарь. Погибший воин был младшим сержантом, командиром отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 49 отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь".

Последний юой Герой принял 28 октября 2024 года.

"Мне вырвали сердце. Наш Андрей. Наш Горобчик. Не знаю, как мы будем жить дальше. Как теперь без тебя твои девочки – мама и любимая. У нас забрали кислород. Смысл. Опору. Я не могу в это верить. И не хочу это писать. Но должна… Андрей Романюк "Воробей" – участник Революции Достоинства с 15 лет, доброволец с 16 лет, младший сержант, командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 49 отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь" погиб за Украину, которой отдал всю свою сознательную жизнь. Навсегда 26", – написала она.

Прощание с воином состоится в пятницу, 1 ноября в Киеве в Михайловском соборе и на Майдане Незалежности, а также 2 ноября в Виннице.

Боевой медик ТРО ВСУ Елизавета Жарикова рассказала в Facebook, что в 2023 году Романюк получил ранение и проходил лечение, но стремился как можно скорее вернуться на фронт.

"Андрей жил войной и борьбой за Украину, умел работать с умом и вдохновением, беречь своих людей. Он подростком пришел на Майдан, потом участвовал в АТО. Во всех испытаниях был светлым, жертвенным и верным. И положил свою жизнь за свободу и жизнь других. Соболезнования родным и близким", – написала она.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Андрей Резниченко из села Милово на Херсонщине. Военнослужащий получил ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, во время выполнения боевого задания на Лиманском направлении 28 октября 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!