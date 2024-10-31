Без отца осталась дочь: на фронте погиб защитник из Херсона. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Андрей Резниченко из села Милово в Херсонской области. Военнослужащий получил ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, во время выполнения боевого задания на Лиманском направлении 28 октября 2024 года.

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Герою, который, чтобы присоединиться к рядам ВСУ, вышел из оккупированного Херсона, было всего 36 лет. Об этом сообщила Миловская сельская военная администрация на своей странице в Facebook. Младший сержант Резниченко служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

Андрей Резниченко не раз проявлял мужество и силу духа, за что был награжден медалями "За победу", "Участник боевых действий. Ветеран войны", а также нагрудным знаком "Украина или смерть" и отличием Президента Украины "За оборону Украины".

Он отдал свою жизнь за нашу независимость 28 октября 2024 во время выполнения боевого задания на Лиманском направлении.

Родился Андрей 1 декабря 1987 в селе Милово, а последние годы проживал в Херсоне. У него осталась 16-летняя дочь, мама, сестра и двое братьев. По информации местной администрации, похоронят воина в Киеве на Аллее Славы.

Его собрат Антон Колумбет поделился воспоминаниями об Андрее, подчеркивая его мужество и преданность.

"Погиб Андрей Резниченко, Казак, из моего прошлого батальона. Это был действительно казак. Я помню, как он мобилизовался в наши ряды - выйдя пешком из своего родного уже оккупированного Херсона в обход вражеских блокпостов, он прочитал в соцсетях о формировании части и приехал сам сразу в место временного пребывания штаба. Помню, из документов у него был только паспорт", – написал он.

По словам Колумбета, Андрей "воевался невероятно сильно и никогда ничего не боялся". Он описал его как "штурмовика от бога" - веселого, смелого и рассудительного, сохранявшего детский, светлый нрав. Андрей любил свою дочь, животных и природу, всегда искренне улыбался.

"Он был настоящий сын свободного ветра и широкой степи. И ушел в засветы так, как и жил – в бою, за то, во что верил – за Украину своей мечты", – отметил собрат.

Еще один собрат, Виктор Махно, также выразил соболезнования: "Вчера погиб собрат "Казак"... Андрей "Казак" Резниченко, запомните это имя. Ты, Андрюха, смотрел смерти в глаза и не боялся. Когда человек смирился со смертью, она становится безжалостным воином, таких как Андрей осталось очень мало".

Он вспомнил, как Андрей любил свою дочь и готов был отдать все за ее счастье.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины, снайпер Максим Николаенко. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 25 октября.

В боях на территории Курской области РФ погиб 34-летний воин Тарас Кондур из Дрогобыча. Он служил в составе 67-го батальона 103-х бригады ТрО, прошел горячие точки фронта.

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