Вместо обещанных денег выдали энергетики: оккупант пожаловался на обман командования с вознаграждением за сбитые дроны

Российское командование в очередной раз обмануло военнослужащих РФ. Ранее им пообещали денежные выплаты за сбитые украинские БПЛА.

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На практике вместо обещанных 50 тысяч рублей им выдают энергетики и конфеты. Об этом один из оккупантов, находящийся в Харьковской области, пожаловался в перехваченном телефонном разговоре с братом, пишет "Информационное сопротивление".

"Их опять обманули: р*шистам не дают денег за сбитые дроны. Военнослужащий РФ, находящийся в Харьковской области, в общении с братом рассказал, что они сбивают вражеские "птички", и вместо обещанных 50 тыс. за подбитую технику им выдают энергетики. А человеку, сбившему коптер, который может нести сразу 6 больших снарядов, обещали месяц отпуска, а в итоге он получил энергетик и коробку конфет, которые вручил ему лично командир полка", – отмечено в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская пропагандистка из Донецка пожаловалась, что родных ликвидированных и раненых оккупантов "кинули" с выплатами. По ее словам, они с октября не получили ни копейки, а так называемые "власти" говорят, что деньги на такие выплаты не предусмотрены.

Также пропагандистка обнародовала информацию о том, что раненные оккупанты мрут, поскольку РФ не выделяет денег на их лечение.