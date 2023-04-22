'Крик души': пропагандистка из Донецка пожаловалась, что родных ликвидированных и раненых оккупантов 'кинули' с выплатами

Российская пропагандистка из Донецка пожаловалась, что Россия бросила местных коллаборантов с выплатами за ликвидированных и раненых оккупантов. Однако эта информация, мол, умалчивается как оккупационной администрацией, так и местными журналистами и даже собственно обманутыми семьями.

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Она также обнародовала информацию, что оккупанты с тяжелыми ранениями умирают, потому что средств на лечение для них нет. На жалобы пропагандистки обратил внимание советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Прекрасное. Российская пропагандистка из Донецка жалуется, что оккупантам нет денег на выплаты за умерших и раненых оккупантов. Но все об этом боятся говорить вслух. Ну так все логично. Во-первых, "потерь нет". Во-вторых, борьба с нацизмом – она вообще по зову сердца. Особенно донецкого сердца. Поэтому – какие деньги?" – иронически прокомментировал вопли пропагандистки Андрющенко.

Российская пропагандистка Юлия Андриенко, называющая себя "донецким корреспондентом", обнародовала обращение матери одного из ликвидированных оккупантов, которая пожаловалась на невыплату "гробовых".

"Я, мать погибшего военнослужащего, обращаюсь к вам от имени многих родителей по поводу невыплат компенсации. Ждем с октября-месяца. Министерство финансов подтверждает, что все профинансировано. А министерство труда и социальной защиты населения отвечает, что финансирования не было. Это абсолютно аномальная и унизительная ситуация, что нам приходится выбивать деньги, положенные по закону семьям", – жалуется мать оккупанта.

Она также заверила, что обещанные выплаты не получают захватчики с ранениями.

"Ребята с тяжелыми ранениями просто умирают, потому что средств на лечение нет. Мы были на приеме у председателя комитета народного собрания по обороне Кравец В.В. . Нам ответили, что вопрос в том, что никак не определятся, кто нам будет платить.. Но же наши 19-летние дети не испугались, не отступили назад, они самоотверженно воевали за тех, кто сейчас не платит их семьям причитающиеся выплаты! Люди возмущены, обижены, доведены до отчаяния", – цитирует пропагандистка мать ликвидированного оккупанта.

Пропагандистка также заявила, что обманутые семьи захватчиков боятся говорить о том, что не получили денег, которые им обещала РФ.

"Самое страшное – люди боятся эту позорную правду обнародовать! Вы, говорят, напишите, а наше имя не вспоминайте, мы боимся угроз. Ау? Вы чего боитесь? Вы самое дорогое уже потеряли – детей, мужей. Или они получили ранения. Вы не устали бояться? С октября нет выплат, а вы свои имена боитесь обнародовать! Страх перед чиновниками – это уже что-то на молекулярном уровне у людей. Ведь замалчивание фактов о невыплате компенсаций – это предательство памяти ребят", – пафосно выдала "корреспондент".

После волны критики со стороны любителей РФ она опубликовала также скриншоты, подтверждающие масштабы "кидка".

Напомним, накануне ВСУ ликвидировали за сутки 680 оккупантов, уничтожили 5 артиллерийских систем и 4 танка врага. Безвозвратные потери страны-агрессора в живой силе к утру 22 апреля достигли 185 730 человек.

Между тем, по данным Генштаба, Россия помогает Украине прореживать ряды оккупантов. Накануне стало известно, что РФ не пропустила на свою территорию грузовик с ранеными захватчиками.