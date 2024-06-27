Вместо ядерного оружия – КАБы. Интервью с генералом Романенко о планах врага открыть новый фронт

Страна-агрессор Россия готовится к интенсификации боевых действий и, возможно, к открытию еще одного фронта. Для этого создается новая армия, модернизируются вооружения и проводится мобилизация. Когда и куда именно могут быть направлены оккупационные войска? Ответ на этот вопрос должна дать военная разведка. Очевидно, что у врага недостаточно сил и средств для нового похода на Киев, но он может получить возможность расширить или создать новый фронт на севере нашей страны.

Противник применяет в Украине все более тяжелые управляемые авиабомбы – КАБы, которые в определенном смысле сравнимы по степени поражения с тактическим ядерным оружием. Чтобы сорвать планы врага, украинской армии необходимы три составляющие: быстрые и всеобъемлющие поставки западной военной помощи, эффективная работа отечественного ВПК и мобилизация.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– В американском Институте изучения войны допустили, что Россия могла сформировать еще одну общевойсковую армию для разворачивания в Украине. Считаете ли вы, что такая армия действительно могла быть создана? Если да, за счет каких ресурсов и для каких целей?

Видео дня

– Об этом говорили аналитики, в том числе западные, а также представители разведок – о том, что россияне, возможно, формируют армию или даже две на 14 дивизий, 16 бригад. Они готовят личный состав, в этом году планируют набрать 300-400 тысяч, с 1 апреля до 150 тысяч призывают на срочную службу.

Эту информацию необходимо перепроверять, но в потенциале такая возможность есть. Вопрос в том, насколько они смогут это реализовать и как это будет выглядеть по времени. Это серьезные вопросы. Думаю, задача разведки – нашей и союзников – отслеживать эту ситуацию. Сейчас на фронте у нас достаточно сложно. С учетом того, что противник будет добавлять войска, ситуация только усугубится.

– Не считаете ли вы, что одна или две новых армии врага могут быть применены для открытия фронта на севере нашей страны, на Харьковщине, Сумщине, Черниговщине?

– Прежде всего фронт на севере уже открыт – это Харьковское направление. Чтобы расширить фронт, у противника пока не хватает ресурсов. Если он соберет их, возможно, появятся силы, и тогда будут основания говорить о каких-то возможностях на тех направлениях, о которых вы сказали.

Чтобы наступать на Киев, нужна группировка в 250 тысяч, у них таких возможностей нет. Но добавить сил на Харьковское направление и развивать наступление дальше или открыть новое направление – на Сумщине, Черниговщине или в другом месте – для этого потенциально Россия может собрать силы. Вопрос в том, какого качества будут эти силы, но такие угрозы есть. Поэтому необходимо прилагать усилия разведок.

– Есть информация о том, что в порт Мариуполя зашел очередной российский танкер – уже четвертый за последние дни. Допускаете ли вы, что это обеспечение топливом той самой новой оккупационной армии, которая формируется?

– Конечно, это один из факторов обеспечения дальнейших действий противника. Все это взаимосвязано, особенно в таком явлении, как война. Это задача не только для разведок, но и для наших средств поражения – упреждать, наносить удары и не дать возможности, чтобы это топливо было реализовано для обеспечения боевых действий врага.

– По сообщению Харьковской ОВА, 23 июня враг впервые применил для атак на город модифицированный КАБ-250 – боеприпас с крыльями и GPS-модулем. Знаете ли вы, что это за КАБ и насколько он отличается от тех, которые враг применял ранее?

– КАБ-250 – это не новое управляемое средство. К сожалению, на сегодня Россия применяет против Украины и более тяжелые управляемые бомбы, например, КАБ-3000. Такой боеприпас был применен на Харьковском направлении. Это не 250, не 500 и не 1500, а 3000. Его боевая часть весит 1,2 тонны, радиус поражения 250 метров.

То есть фактически не надо применять тактическое ядерное оружие, а применять такого рода бомбы. Хотя у противника есть сложности с их доставкой, поскольку они очень тяжелые для Су-34. Якобы эти самолеты были модернизированы, чтобы иметь возможность переносить и КАБ-3000. Ранее, чтобы сбрасывать бомбы такой мощности, противник применял стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Таким образом, КАБ-250 противник применял и ранее. Вопрос в том, что он пытается наращивать боевую часть управляемых авиабомб.

– На вооружении российской оккупационной армии появилась САУ "Мальва". Насколько это серьезное усиление противника?

– Это модернизация старых советских артиллерийских систем – дальность больше, мощность больше. Это серьезное вооружение. Конечно, это может доставлять нам больше проблем.

– Таким образом, враг усиливает свои возможности для активизации боевых действий, для открытия нового фронта и достижения амбициозных целей. Что должна противопоставить этому украинская армия? Можем ли мы надеяться на то, что и ВСУ имеют возможности для усиления?

– Да, это правильный вопрос. От него очень многое зависит. Если наши союзники, в первую очередь США, меняют свою концепцию поставок вооружений и начинают обеспечивать нас из своих резервов, если эти поставки осуществляются в широком и современном спектре и быстро, тогда может быть оптимизм в отношении дальнейшего ведения боевых действий.

Конечно, должен работать и наш военно-промышленный комплекс, и выполняться наше домашнее задание относительно мобилизации. Поскольку нашим воюющим бригадам не хватает подготовленных военнослужащих – даже тем, которые находятся на линии соприкосновения.