ВМС Украины рассказали, сколько крупных десантных кораблей РФ удалось вывести из строя

Силы обороны Украины вывели из строя пять крупных десантных кораблей Черноморского флота России. Как отметили в ВМС, в настоящее время оккупанты не имеют достаточно мощностей, чтобы восстановить эти потери в морских силах РФ.

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Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире FREEDOM. По его словам, пока можно наблюдать за ослаблением роли российского флота в Черном море, а его будущая перспектива еще более неутешительна для оккупантов.

"Напоминаю, только больших десантных кораблей они загнали шесть к уже имеющимся шести. Но результат известен: пять из них уже не в строю. Этот счет может расти", - заявил Плетенчук.

Таким образом, в настоящее время Военно-морские силы РФ в Черном море владеют семью пограничными кораблями и шестью пограничными катерами, следящими за безопасностью Крымского моста.

"Что касается самого флота, точно так же — сейчас, в принципе, перекрыта возможность его пополнять. Они его под видом учений смогли накачать перед полномасштабным вторжением" – отметил представитель ВМС.

Плетенчук также отметил, что теоретически существует возможность перемещения в акваторию Черного моря кораблей из Балтийского и Северного флота РФ, но практически это трудно осуществить. Помимо этого, возможности России производить корабли на корабельных заводах в самом регионе Черного моря также ограничены.

Ранее сообщалось, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российским оккупантам не удастся в ближайшее время восстановить крупный десантный корабль "Оленегорский горняк". По его словам, последние события в Черном море красноречиво показали уязвимость военно-морского флота РФ.

Напомним, морской дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска в Краснодарском крае РФ. Судно получило серьезную пробоину, рухнуло на борт и больше не может выполнять свои боевые задания.

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