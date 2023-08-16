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ВМС Украины рассказали, сколько крупных десантных кораблей РФ удалось вывести из строя

Иванна Шепель
War
1 минута
2,6 т.
ВМС Украины рассказали, сколько крупных десантных кораблей РФ удалось вывести из строя

Силы обороны Украины вывели из строя пять крупных десантных кораблей Черноморского флота России. Как отметили в ВМС, в настоящее время оккупанты не имеют достаточно мощностей, чтобы восстановить эти потери в морских силах РФ.

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Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире FREEDOM. По его словам, пока можно наблюдать за ослаблением роли российского флота в Черном море, а его будущая перспектива еще более неутешительна для оккупантов.

"Напоминаю, только больших десантных кораблей они загнали шесть к уже имеющимся шести. Но результат известен: пять из них уже не в строю. Этот счет может расти", - заявил Плетенчук.

Таким образом, в настоящее время Военно-морские силы РФ в Черном море владеют семью пограничными кораблями и шестью пограничными катерами, следящими за безопасностью Крымского моста.

"Что касается самого флота, точно так же — сейчас, в принципе, перекрыта возможность его пополнять. Они его под видом учений смогли накачать перед полномасштабным вторжением" – отметил представитель ВМС.

Плетенчук также отметил, что теоретически существует возможность перемещения в акваторию Черного моря кораблей из Балтийского и Северного флота РФ, но практически это трудно осуществить. Помимо этого, возможности России производить корабли на корабельных заводах в самом регионе Черного моря также ограничены.

ВМС Украины рассказали, сколько крупных десантных кораблей РФ удалось вывести из строя

Ранее сообщалось, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российским оккупантам не удастся в ближайшее время восстановить крупный десантный корабль "Оленегорский горняк". По его словам, последние события в Черном море красноречиво показали уязвимость военно-морского флота РФ.

Напомним, морской дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска в Краснодарском крае РФ. Судно получило серьезную пробоину, рухнуло на борт и больше не может выполнять свои боевые задания.

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