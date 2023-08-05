ГУР об ударах по кораблям РФ: в ближайшее время мы 'Оленегорского горняка' не увидим

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российским оккупантам не удастся в ближайшее время восстановить большой десантный корабль "Оленегорский горняк". По его словам, последние события в Черном море красноречиво показали уязвимость военно-морского флота РФ.

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Также он добавил, что агрессор не сможет прикрываться якобы "гражданскими" суднами, которые на самом деле помогают оккупантами уничтожать мирных жителей Украины. Об этом Юсов заявил в эфире национального телемарафона.

Представитель ГУР подчеркнул, что российские оккупанты не будут чувствовать себя в безопасности не только на суше, но и в море. Юсов отметил, что события в Черном море являются прямыми последствиями вторжения государства-террориста России на территорию Украины.

"Продолжаются мероприятия, которые являются прямыми последствиями вторжения и оккупации рашистов в Украину. Собственно, то, что они думали будет работать им в пользу, именно их флот, военно-морские силы, современных условиях кажутся не таким уж неуязвимым для меньших, но более современных средств. Поэтому оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на всей территории – на суше, на украинском оккупированном море. Конечно, все это прекратится, когда оккупанты покинут и деоккупируют нашу территорию, и суверенитет Украины будет восстановлен", – сказал Юсов.

Также он рассказал, что захватчики не смогут восстановить поврежденный БДК "Оленегорский горняк". При этом Юсов добавил, что у россиян есть еще другие военные корабли, поэтому надводным дронам есть над чем поработать.

"С технической точки зрения, в ближайшее время для врага восстановить этот большой десантный корабль будет достаточно проблематично. Это конструкция, которая делалась не на территории современной так называемой Российской Федерации. Повреждения там очень существенные. Конечно, в ближайшем времени мы этого "Оленегорского горняка" не увидим. Но понятно, что у них есть еще другие судна. Тем самым неопознанным плавающим объектам еще есть над чем работать. Мы говорим, конечно, о военных целях", – отметил представитель ГУР.

Что же касается поврежденного танкера Sig, представитель ГУР заявил, что никому не удастся прикрываться якобы "гражданскими" целями и на самом деле помогать российской оккупационной армии.

"Перевозить какие-либо материалы, силы и средства для оккупантов для того, чтобы помогать им уничтожать украинскую гражданскую инфраструктуру и мирных людей, прикрываться какими-либо надписями им будет крайне проблематично", – сказал Юсов.

Напомним, морской дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска в Краснодарском крае РФ. Судно получило серьезную пробоину, завалилось на борт и больше не может выполнять свои боевые задания.

Ранее сообщалось, что морской дрон врезался в танкер SIG в 30 милях от Керченского пролива ночью 5 августа. Позже российские СМИ опубликовали фото поврежденного танкера SIG. Он получил пробоину в районе машинного отделения.

Как сообщал OBOZREVATEL, атака на крупный нефтяной танкер РФ SIG, транспортировавший топливо для российских войск – дело рук Службы безопасности и Военно-Морских сил Украины. Спецоперация проходила уже по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв.

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