Во Львовской области произошел инцидент между работниками ТЦК и волонтером: в областном ТЦК отреагировали. Видео

На Львовщине разразился новый скандал с участием сотрудников Яворивского РТЦК и харьковских волонтеров. Военнообязанного харьковчанина якобы незаконно забрали в помещение территориального центра комплектования и социальных услуг, откуда теперь не выпускают.

Соответствующее видео опубликовали харьковские Telegram-каналы. Утверждается, что сотрудники остановили автомобиль волонтера ОО "Спасение животных Харьков", который вывез в Польшу бездомных собак из приграничья Харьковщины и возвращался домой.

Гражданки, которые были вместе с мужчиной, утверждают, что его силой забрали в помещение ТЦК, отобрали телефон и не выпускают. Уже даже помогли "пройти" ВЛК, которая сочла его пригодным к воинской службе. Уже 27 апреля волонтера собираются отправить в воинскую часть.

На опубликованных кадрах видно, что женщины пришли к воротам ТЦК и потребовали объяснений. К ним вышли три сотрудника, которые, по словам гражданок, были в нетрезвом состоянии. На кадрах видно, как на женщин бросаются с кулаками и покрывают нецензурной бранью.

В Львовском областном ТЦК и СП уже отреагировали на инцидент. Там заявили, что женщины "провоцировали военнослужащих на конфликт" и "препятствовали военнослужащим в исполнении их служебных обязанностей". Однако действия сотрудников ТЦК осудили.

"Поведение военнослужащих осуждаем. Проводится служебная проверка, обстоятельства выясняются", – говорится в официальном сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 апреля на Закарпатье 39-летний мобилизованный умер во время транспортировки в учебный центр. У мужчины случился эпилептический приступ.

– 20 апреля в Черновицкой области группа людей заблокировала автомобиль представителя ТЦК, а к нему самому применили силу и угрожали. В результате он выстрелил несколько раз в землю.