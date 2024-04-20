В Черновицкой области люди заблокировали авто представителя ТЦК: тот применил оружие. Відео

В Черновицкой области, недалеко от села Черногузы, 20 апреля группа людей заблокировала автомобиль представителя ТЦК, а к нему самого применили силу и угрожали. В результате он выстрелил несколько раз в землю.

Об этом сообщили в Черновицком областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел во время проведение работы по оповещению сотрудником Вижницкого районного ТЦК и СП.

"Военнослужащий с целью защиты своей жизни и здоровья, совершил выстрелы в землю, в результате чего никто не пострадал. На место происшествия им были вызваны представители полиции", — прокомментировали инцидент в областном ТЦК.

В военкомате указали, что ожидают реакции правоохранителей и отметили, что за препятствование работе военнослужащих ТЦК предусмотрена уголовная ответственность.

В полиции в комментарии OBOZ.UA сообщили, что получили сообщение о нападении и устанавливают обстоятельства происшествия.

Согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины, "Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период" может привести к лишению свободы сроком от 5 до 8 лет.

Ранее сотрудники Тульчинского районного ТЦК рассказали, с чем им приходится сталкиваться в работе. Делятся, что часто слышат проклятия в свою сторону, а бывает и такое, что украинцы обращаются в надежде решить семейные проблемы, например женщины "сдают" мужчин-уклонистов.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно новому закону о мобилизации, принятом 11 апреля, все граждане Украины, состоящие на военном учете, должны обновить свои личные данные в течение 60 дней. При этом, чтобы это сделать, военнообязанным необязательно приходить в ТЦК.

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