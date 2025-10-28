Вода из Белгородского водохранилища размыла дороги: это усложнит логистику врага на Волчанском направлении. Видео

Вследствие украинской атаки, которая разрушила дамбу Белгородского водохранилища, логистика врага значительно усложнится. Под затоплением также окажутся окопы и блиндажи оккупантов на Волчанском направлении.

Об этом сообщает BBC. Видео, где российские военные жалуются на трудности и демонстрируют последствия подтопления, распространяются в российских пабликах.

Что известно

Как отметили в BBC, недавняя атака привела к неконтролируемой утечке воды в реку Северский Донец. На многих участках фронта эта река служит естественной границей между позициями украинских и российских войск.

"Разлив Северского Донца может привести к подтоплению оборонительных позиций, в частности окопов и блиндажей российской армии на Волчанском направлении. Также это может привести к нарушению логистики из-за затопления дорог и повреждения мостов", – указано в материале.

Оккупанты уже начали жаловаться на затопленные дороги. Теперь их транспорт не может проехать из-за значительного уровня воды.

Что предшествовало

О подрыве дамбы ВСУ 26 октября сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр". По его словам объект поразили БПЛА 1-го отдельного Центра СБС (трансформированный 14-й полк СБС).

"Белгородское водохранилище сегодня дало трещину. С момента волшебного пендюля уровень упал пока на 100 см... Говорят, что в блиндажах в районе села Графовка, военным червям находиться не уютно. Местные радуются: "Теперь у нас не окопы, а каналы!" – написал "Мадьяр".

Как сообщал OBOZ.UA, жители Белгородской области России частично почувствовали, что такое война, и в телефонных разговорах жалуются на регулярные атаки дронов. Звуки полета беспилотников, работа ПВО и взрывы – уже привычные будни для российского приграничья.

