''Водитель не ускорял движение, отдавая уважение погибшему Герою'': в сети рассказали трагическую историю о цене победы. Фото

В Луганской области один из украинских военнослужащих получил осколочное ранение в голову. Он не шевелился и едва дышал, поэтому медики пытались оказать Герою оперативную помощь.

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К сожалению, во время эвакуации с поля боя военный умер. Об этом в Telegram сообщает Луганская областная военная администрация (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украинского бойца попытались эвакуировать. Быстрые точные движения военного медика пытались вернуть парня к жизни. Сосредоточенный водитель двинулся в сторону стабилизационного пункта, медленно, чтобы не помешать медикам. Спустя 15 минут медик оставил попытки спасти бойца.

"Минут пять все сидели молча. Водитель не ускорял движение, отдавая почтение погибшему Герою. Позже тело передали тем, кто увезет его дальше. На носилках осталось багровое пятно. Медики констатировали время смерти", – сообщили в ОВА.

Напомним, в Ривном попрощались с двумя воинами, отдавшими жизнь за Украину в боях. 37-летний Андрей Самчук и 27-летний Богдан Рокицкий воевали на разных фронтах, об их судьбах долго ничего не было известно.

Ранее сообщалось, что в Киеве простились с офицером отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Национальной гвардии Украины Станиславом Парталой.

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