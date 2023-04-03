Водителю прилетело прямо в руки: украинские защитники точным ударом уничтожили вражеский ЗРК ''Тор''. Фото

Украинские защитники на Марьинском направлении точным ударом подбили вражеский ЗРК "Тор". Снаряд пробил отверстие в броне вражеской машины как раз над местом, где находится механик-водитель зенитной установки.

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Об очередной "демилитаризации" окупантов рассказал автор Telegram-канала "Досье Шпиона", ссылаясь на собственные источники, и обнародовал фото разрушенной российской техники. Отмечается, что вражескую боевую машину наши бойцы подбили в середине марта 2023 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам автора канала, удар по ЗРК "Тор" украинские защитники нанесли высокоточным снарядом небольшого размера. Броня была пробита, а снаряд прилетел просто "в руки" водителю зенитного комплекса, в результате чего он ликвидирован на месте.

По информации источника Telegram-канала, подбитый "Тор" стоит на вооружении одного из полков 150-й мотострелковой дивизии 8 ОА российской армии. Теперь после ремонта он послужит украинским защитникам, которые будут уничтожать врага его же оружием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее автор Telegram-канала "Досье Шпиона" рассказывал, как ВСУ "прошили" насквозь российский ЗРК "Тор" 9А331М. Украинский снаряд насквозь пробил броню машины и вышел через днище, так и не разорвавшись.