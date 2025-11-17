Военная полиция открыла новую "охоту" в России и на ВОТ Украины: теперь уже на родственников "освободителей"

Количество самовольно оставивших часть (СОЧ) и дезертиров в армии России растет с каждым днем. Для поимки тех, кто не хочет воевать в Украине, были созданы специальные группы розыска. Но теперь их деятельность перешла на совершенно другой уровень – под прицелом оказалась уже родня "освободителей" и их друзья. Причем не только непосредственно на территории РФ, но и на временно оккупированной части нашей страны.

Похищения и нападения

Настоящую "спецоперацию" развернули силовики в населенных пунктах Забайкальского края РФ. Дошло до того, что военная полиция, а также группы розыска из в/ч пытали родственников и знакомых военнослужащих РОВ – участников войны в Украине, которые самовольно покинули место службы.

Такие случаи зафиксированы в селах Трубачево, Новоширокинском и Широком. Например, 2 ноября мужчины в камуфляже и в масках-балаклавах на трех машинах похитили 24-летнего Павла. В машине его пытали электрошокером и били, он терял сознание – от него требовали рассказать, где находится его троюродный брат Петр, который служит по контракту. Парень дозвонился брату и тот в итоге приехал в указанное место. Затем беглеца увезли, как потом выяснилось, сотрудники военной полиции.

Оказалось, что Петр был взят в плен защитниками Украины, а летом попал на обмен и вернулся домой. И рассчитывал, что после этого на войну не возвращают. Но это не так.

После похищения его брат Павел снял побои в больнице и написал заявление в полицию. Но никто не верит, что дело расследуют, так как российским силовикам дали карт-бланш на вот такую "мобилизацию" и розыск нежелающих воевать. То есть на любые методы.

В тот же день из другого населенного пункта в Забайкалье увезли 25-летнего "добровольца", который в 2024 году подписал контракт с МО РФ – во время срочной службы. Он сбежал из своей части после того, как его, раненого в голову, пытались вернуть на войну без прохождения медицинской комиссии. Чтобы его найти, члены группы розыска из в/ч 06705 (36 отдельная мотострелковая бригада ВС РФ) пытали электричеством в машине его отца и жестоко избили его друга. В итоге контрактника задержали, его родители наняли адвокатов и ждут суда.

Судьба СОЧей, которые были найдены и снова отправлены воевать в Украину, незавидная. Их отправляют в штурмы в качестве пушечного мяса – и это в подавляющем большинстве случаев билет в один конец.

Так случилось и с 36-летним жителем села Широкое. Виктор был мобилизованным, приехал в отпуск и не вернулся в часть вовремя – остался помочь жене, которая ждала третьего ребенка и должна была родить со дня на день.

Сотрудники военной полиции сразу зашли в дом его друга, где он в этот день был в гостях. Оглушили шокером, надели наручники, погрузили в багажник и увезли за 500 километров – в Читу. Спустя время родственники нашли его в военной части поселка Домны.

Его жена родила через неделю, 26 августа. Уже через месяц, в конце сентября, оккупант пропал без вести на территории Украины.

Зона беззакония

Не лучше ситуация и на оккупированной части Украины. По различным данным, не менее четверти всех СОЧ и дезертиров российских оккупационных войск являются жителями подконтрольной российским захватчикам части Донецкой и Луганской областей.

Учитывая, что большая часть этой территории была оккупирована еще в 2014 году, там ситуация отличается. И вот чем.

Та часть предателей и коллаборантов, которые с начала российской гибридной войны добровольно взяли в руки оружие, чтобы воевать против Украины, спустя время в прямом смысле слова разошлись по домам. При этом оставаясь числиться в рядах так называемой армии "республики". А после насильственного "присоединения" Донецкой и Луганской областей к России их уже стали расценивать как военнослужащих ВС РФ. И это при том, что никаких контрактов они не подписывали. Именно эта категория не желающих больше воевать и стала основной частью тех, на кого сегодня охотится военная полиция и бригады розыска из в/ч оккупационной армии.

Нежелание воевать в большинстве случаев не означает того, что эта категория предателей внезапно прозрела – нет. Они просто не хотят умирать, так как понимают, какая роль на самом деле им отведена российским командованием.

"Почему я должен идти с тремя калеками в штурм против роты? Без артподготовки. Без нормальной эвакуации. Когда тебя е*ашут из всего, что только можно, а твои командиры кричат: умрите за родину…" – описал ситуацию в РОВ один из беглецов, житель Донецкой области в чате профильного местного Telegram-канала.

Он также признался, что воевал против Украины в рядах батальона "Восток" с 2014 по 2019 гг. "Как только сказал Путин за всеобщую мобилизацию, я, не раздумывая, пошел в военкомат в 22-м (году. – Ред.) Но когда увидел, что в итоге происходит, на*уй пошел в СОЧ", – добавил он.

Потери российских оккупационных войск на войне в Украине растут с каждым днем – и командованию надо кем-то их восполнять. Тем временем количество бежавших со службы местных жителей стало также быстро увеличиваться.

Бригады розыска и раньше приезжали по месту прописки беглецов, а когда не находили, то просто ставили отметку: мол, нет на месте и все. Теперь же, по словам собеседников OBOZ.UA в оккупации, "все резко изменилось".

Например, в оккупированном Енакиево комендатура проверяет на блокпосту гражданских мужчин всех возрастов – как водителей автомобилей, так и пассажиров автобусов. Требуют паспорт, затем пробивают по своей базе. Местные жители говорят, что "усиленно ищут" СОЧ и дезертиров.

Возмущенные местные жители обсуждают, что законодательство РФ не дает права военной комендатуре проверять гражданских. Но оккупированная территория, которую Россия считает своей, как была, так и остается зоной беззакония.

Более того, в последнее время в ряде городов оккупированной части Донецкой области группы розыска из в/ч вместе с сотрудниками военной полиции стали врываться в дома, где зарегистрированы беглецы, переворачивать все вверх дном и третировать их родственников.

Причем это касается как насильно мобилизованных, которые изначально не собирались воевать против Украины, так и тех, кто ранее добровольно подписал контракт. Такая ситуация, в частности, сложилась в Макеевке, Шахтерске и Горловке.

Тем временем местные жители продолжают наивно верить, что "все это скоро прекратится". Хотя никаких предпосылок к этому нет.