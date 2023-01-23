Эстония отдала все свои 155-мм гаубицы Украине: в Генштабе рассказали о масштабном пакете помощи

Эстония утвердила самый крупный для страны пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро. Все гаубицы 155 мм, которые были на вооружении эстонской армии, государство передало нашим Силам обороны.

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Об этом 23 января сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Посол Эстонии в нашей стране Каймо Кууск отметил, что новый пакет помощи должен повлиять на решения других союзников Киева.

"Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине и хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", – сказал дипломат.

Эстонское правительство утвердило передачу:

– десятков гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30;

– тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

– сотен противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами;

– средств поддержки артиллерийских подразделений.

В целом военная помощь Эстонии нашей армии после полномасштабного вторжения России уже превысила 1% эстонского ВВП.

Помимо этого, Таллин продолжит оказывать Киеву как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащих.

В Генштабе ВСУ поблагодарили союзников, которые присоединились к Таллиннской декларации и обязались коллективно добиваться предоставления беспрецедентного набора дотаций, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины.

"Вместе мы будем поддерживать Украину, чтобы перейти от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли", – отметили в посольстве Эстонии в Украине.

Напомним: ранее эстонская премьер-министр Кая Каллас объявляла, что ее страна выделит новые вооружения и военную технику для ВСУ на 113 млн евро. Она заявляла, что "это то, что просила Украина".

Как писал OBOZREVATEL:

– Кая Каллас выступает за передачу Украине танков и новых систем противовоздушной обороны.

– Также премьер-министр Эстонии призвала союзников лишить Россию возможности вести войну против Украины. Для этого, считает Каллас, следует еще больше снизить ценовой предел на российскую нефть.

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