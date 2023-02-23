Финляндия передаст Украине три своих Leopard 2R и поможет с обучением военных: детали нового пакета помощи

Финляндия планирует поставить в Украину три тяжелые машины для разминирования Leopard 2R, разработанные на базе базе танка Leopard 2A4. Страна также поможет обучить украинские экипажи использовать эту военную технику.

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Соответствующее заявление 23 февраля сделал министр обороны Финляндии Микко Савола. Его слова передает Reuters. Отметим, что для Хельсинки это уже 13-й пакет военной помощи, направленный Киеву за время полномасштабного вторжения РФ.

"Мы будем присылать больше оборонной техники и участвовать в коалиции по Leopard вместе с нашими партнерами", – отметил Савола.

Общая стоимость этого пакета помощи составляет более 160 миллионов евро. А стоимость всех представленных на данный момент пакетов военной техники – 750 миллионов евро.

Другие подробности о новой военной помощи Украине, как и сроки доставок, в МО Финляндии уточнять не стали из-за соображений безопасности.

Добавим: Leopard 2R – это тяжелая минно-подрывная машина, разработанная компанией Patria для армии Финляндии. Она используется для расчистки пути через минное поле.

Согласно открытым данным, такой модификации Leopard 2A4 у страны не так и много – всего около десятка единиц.

Как писал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Алексей Резников сообщал, что в Силах обороны Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут немецкие Leopard 2. Также в планах создание еще 6-7 батальонов из танков более старой модификации Leopard 1.

– Глава МО надеется на то, что Leopard Украина получит до апреля 2023 года, но точные сроки неизвестны.

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