Речь идет о 8-9 батальонах: Резников рассказал о формировании "танкового кулака" из Leopard 2 и Leopard 1
В Вооруженных силах Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут немецкие Leopard 2. Кроме этого сформируют еще 6-7 батальонов из танков более старой модификации Leopard 1.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Как пишет ТСН, об этом также говорилось во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в понедельник, 20 февраля, в Киеве.
"Я уверен, что будет как минимум два батальона танков Leopard 2. И у нас также, вероятно, будет шесть или семь батальонов из Leopard 1 с боеприпасами. Это будет коалиция. Разные страны предоставят эти танки Leopard 1. И также будут танки Challenger 2 и Abrams и легкие танки AMX-10 из Франции", – сказал Резников.
Министр выразил надежду на то, что танки Leopard 2 Украина получит до апреля 2023 года, однако их поставка будет зависеть от сроков подготовки экипажей ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Танки Leopard 2A4 окажутся в Украине уже в марте 2023 года. Те из них, которые предоставила Канада сегодня находятся в Польше, куда также прибыли инструкторы для обучения украинских военных. Об этом заявили вице-премьер Польши и министр национальной обороны страны Мариуш Блащак по итогам "Рамштайна" 14 февраля.
В то же время в Польше начались учения украинских танкистов по освоению танков Leopard 2. Тренировки назвали "турбокурсом", их пройдут 105 наших военных.
В Германии тоже проходят обучение украинских экипажей танков Leopard 2.
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