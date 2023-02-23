"Контакты заключены": Британия нарастит производство артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине, – Уоллес

Великобритания увеличивает количество производимых в стране артиллерийских снарядов для военной помощи Украине. В Лондоне выступают за продолжение поддержки Сил обороны, в том числе военной техникой, оружием и боеприпасами, необходимыми украинской армии.

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Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес 22 февраля, общаясь с журналистами на юго-западе Англии, где офицеры Соединенного Королевства обучают украинских военных тактике использования танков Challenger 2. Слова чиновника передает Reuters.

Корреспонденты спросили, имеет ли страна коммерческие возможности продолжать поставлять Украине артснаряды. "Мы заключили контракты… Мы уже сейчас начали получать некоторые поставки для собственного пополнения запасов, а также некоторые из них для Украины", – ответил министр.

Он указал на необходимость поддерживать поставки оружия для ВСУ. Правительства стран-партнеров в прошлом иногда заглядывали в свои запасы и "стряхивали пыль" с оборудования, чтобы увидеть, что там есть, но агрессивная война РФ против Украины изменила ситуацию, отметил глава МО.

Уоллес сказал, что союзники должны проявить устойчивость, решить, как можно усовершенствовать цепочки поставок и стимулировать производство собственного оборудования.

Как известно, Британия уже провела базовую подготовку более 10 000 украинских солдат по боевым действиям с беспилотниками и с конца января обучает экипажи танков. Уоллес заявлял, что Challenger 2, вероятно, прибудут в Украину этой весной. Кроме того, Лондон предложил обучать украинских пилотов полетам на западных боевых самолетах, хотя вопрос поставок последних пока что не решен окончательно.

По словам Уоллеса, его страна может предложить ВСУ дополнительные танки Challenger к уже обещанным 14, но это будет зависеть от уровня угрозы и оборонных потребностей Украины.

"Поскольку Россия использует тактику мясорубки, когда российская армия не заботится о собственном народе... мы должны убедиться, что это не может быть успешным", – подчеркнул глава оборонного ведомства Британии.

Предлагаем посмотреть видео визита Уоллеса на полигон, где обучают украинских танкистов:

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Бен Уоллес пояснил, что международные партнеры неспроста вынуждены затягивать процесс передачи истребителей Украины. Такие многоцелевые самолеты, как Eurofighter, могут быть переданы в арсенал нашей армии только после завершения войны с Россией.

– Британия утвердила окончательный вариант обновленного основного боевого танка Challenger 3, предыдущая версия которого будет поставляться Украине в качестве военной помощи. Прототип усовершенствованной машины перейдет в стадию производства уже в ближайшее время.

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