'Военного поражения России недостаточно для победы Украины': Кондратюк объяснил, каким должен быть механизм обеспечения безопасности

Победа Украины в войне против государства-террориста России должна завершиться поражением существующего режима в РФ и отстранением диктатора Владимира Путина от власти. Если же главный военный преступник останется при своей должности, это станет вызовом не только для нашей страны, но и для всего человечества.

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Поэтому только военного поражения России недостаточно для победы Украины. Об этом в рамках проекта "Орестократия" рассказал украинский офицер спецслужб, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, Путин после победы Украины должен стать своеобразной "черной меткой" не только в цивилизованном мире, но и в России. Поэтому диктатор не должен оставаться при власти после поражения РФ.

"Для нас лучше всего, чтобы было поражение режима Путина и его отстранение от власти. После того, как он получил ордер на арест как военный преступник для всего мира и не только, в России это должна быть черная метка, признак того, что этот человек – преступник, это современный Гитлер. Это вызов для всего человечества. Когда он пытается совершить геноцид своей мафиозной страной, которую он простроил, уничтожить целую нацию – это вызов для всего человечества, а не только для Украины", – сказал Кондратюк.

Генерал-лейтенант объяснил, что, если Путун останется при власти после войны, Украины получит постоянный риск отложенной войны. Поэтому Кондратюк уверен, что полная победа нашей страны должна означать поражение путинского режима и отстранение его от власти.

"Полная победа Украины – это поражение путинского режима. Наша военная победа должна дойти до той кондиции, когда существование путинского режима или его оставление при власти будет невозможным", – отметил генерал-лейтенант.

Также Кондратюк подчеркнул, что безопасность Украины должна формироваться в более широком формате, в частности, должен пройти демонтаж диктаторского режима в России.

Напомним, Европейский Союз намерен обсудить с партнерами по G7 планы о создании специального трибунала по преступлениям страны-агрессора России против Украины. ЕС стремится привлечь к ответственности российских лидеров за военное вторжение и оккупацию в нарушение Устава ООН.

Ранее террорист Игорь Гиркин пожаловался, что в случае смерти или свержения диктатора Владимира Путина его некем будет заменить. При этом он выдал, что главарь Кремля сам создал такую систему вертикали власти.

К слову, окружение главы Кремля думает о том, кого следующим усадить в президентское кресло. Уже сейчас российские элиты занимаются подготовкой бунта против диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевский диктатор готов на все, чтобы спасти пошатнувшийся режим. На фоне провалов "второй армии мира" в Украине и участившихся ударов по территории РФ Путин запустил новую программу террора.

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