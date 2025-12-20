Военные КНДР сейчас не участвуют в боях против Украины: данные разведки

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что военнослужащие Северной Кореи на данный момент не участвуют в боях против Украины. В то же время КНДР продолжает поставлять РФ боеприпасы для продолжения войны.

Кроме того, тысячи северокорейских военных продолжают находиться на российской территории. Об этом Буданов рассказал во время мероприятия Клуб LB.

Сотрудничество РФ и КНДР

По информации главы украинской разведки, подразделения Северной Кореи пока не участвуют в агрессии против Украины. При этом зависимость России от поставок вооружения и боеприпасов из КНДР сохраняется на высоком уровне.

Буданов подчеркнул, что военный контингент КНДР расположен в приграничной территории. Северокорейские войска напрямую не участвуют в боевых действиях, но осуществляют артиллерийские удары по Украине.

"Личный состав сейчас не участвует в открытой военной операции. Есть около 8,5 тыс. контингента из 91, 92, 93, 94 бригады спецназначения, но они все на территории Российской Федерации, их боевая деятельность ограничивается, скажем так, участием в артиллерийских ударах по пограничному и оперированию беспилотным летательным аппаратом, но все это происходит в рамках обмена. То есть это как практические занятия для них. И около тысячи человек личного состава сейчас в Курской области. А вот оружия очень много", – рассказал Буданов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия привлекла северокорейских операторов дронов для корректировки ударов по Сумщине. С территории Курской области они с помощью БпЛА проводят разведку и корректируют удары российских РСЗО по позициям Сил обороны Украины.