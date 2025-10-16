Северокорейские операторы дронов с Курщины корректируют удары по украинским подразделениям: в Генштабе раскрыли подробности

Россия привлекла северокорейских операторов дронов для корректировки ударов по Сумской области. С территории Курской области они с помощью БпЛА проводят разведку и корректируют удары российских РСЗО по позициям Сил обороны Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе в четверг, 16 октября. Отмечается, что украинские военные зафиксировали переговоры между операторами из КНДР и российскими оккупантами.

В Генштабе отметили, что руководство РФ вынуждено привлекать подразделения КНДР из-за значительных потерь и провала операции на Сумщине.

"В связи с критическими потерями личного состава и провалом наступательной операции в Сумской области руководство РФ продолжает привлекать подразделения из Северной Кореи к активным боевым действиям", — сообщили в Генштабе.

В Штабе также отметили, что ВСУ задокументировали все случаи участия иностранных формирований в войне против Украины. Их ждет такая же судьба, как и российских оккупантов – все они будут ликвидированы по законам войны.

"Подразделения, привлеченные к вторжению, будут нейтрализованы в соответствии с законами и правилами ведения войны", – отметили в Генштабе.

Сотрудничество РФ и КНДР

Военно-политическое руководство России не скрывает, что КНДР воюет на стороне РФ против Украины. В частности, агрессор привлекал северокорейские войска во время Курской операции.

Кроме личного состава, диктаторский режим КНДР обеспечивает Москву различными видами вооружения для продолжения войны против Украины. Россияне получают из КНДР артиллерию, РСЗО и баллистические ракеты.

По информации украинской разведки, сейчас на российской территории дислоцируются около 11 тысяч военных из КНДР.

В ГУР заявляли, что военные КНДР продолжают находиться в Курской области и в других регионах европейской части России.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует развернуть на территории Курской области подразделение саперов из КНДР. Российскому командованию приказали сообщить об этом своим подчиненным, чтобы избежать случаев "дружественного огня" или других инцидентов, вызванных языковыми барьерами.

