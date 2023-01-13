Военные на Авдеевском направлении получили новую партию дронов от 'Метинвеста'

Разведчики на Авдеевском направлении, которое остается одним из самых горячих, получили очередную партию помощи – четыре современных дрона. Они защитят жизнь операторов от вражеских атак, ведь специалисты могут управлять беспилотником с больших расстояний, не подвергая себя прямой опасности.

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Передала дроны компания Метинвест в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов для помощи ВСУ. Всего же военные получили от компании уже тысячу дронов.

Об этом сообщают на сайте компании.

"В Авдеевке мы не уступили ни шаг, в некоторых позициях даже продвинулись вперед. Метинвест нам очень продуктивно помогает еще с марта. Сейчас мы получили дроны: они эффективны для подавления противника и работы артиллерии ночью, потому что в последнее время враг очень активно проводит ночные маневры и выдвижения", – рассказал полковник ВСУ Александр Данильченко.

Дроны, переданные военным, оснащены мощными камерами и двумя каналами связи, а также тепловизором. Прочный корпус сделан из карбона. В каждой коробке полный комплект: планшет-контроллер, зарядное аккумуляторы, подсветители.

"Группа Метинвест системно обеспечивает наших военных бронежилетами и касками, буржуйками и горючим, помогает обустраивать оборонительные сооружения и передает мобильные укрытия из прочной стали. Сегодня мы делаем очередной вклад в предстоящую общую победу над оккупантами. Уверен, "птички" пригодятся и помогут защитникам давать отпор врагу", – отметил и. о. генерального директора АКХЗ Группы Метинвеста Юрия Кциненко.

Напомним, с начала войны Метинвест направил на усиление обороноспособности страны и поддержание мирных украинцев более 2,8 млрд. грн. Из этой суммы 1,5 млрд грн – это средства, направленные на нужды армии.

Метинвест является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передают на передовую 150 тысяч бронежиллетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками. Кроме того, Метинвест собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для воинов и мирных жителей.