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Военные на передовой получили уже 500 стальных "крыивок" от "Стальной фронт"

Мария Шевчук
War
2 минуты
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Военные на передовой получили уже 500 стальных 'крыивок' от 'Стальной фронт'

Стальными "крыивками" называют изделие компании "Метинвест" – капсулы из волнистой стали, которые могут служить укрытием или полевым жильем для военных. Они были официально согласованы с Министерством обороны Украины.

"Мы уже официально сертифицировали, кодифицировали и поставили на вооружение наши "крыивки". То есть, это уже утвержденное Министерством обороны и инженерными войсками изделие, которое используется для возведения фортификаций", – рассказал представитель инициативы, операционный директор Группы "Метинвест", Александр Мироненко.

Военные на передовой получили уже 500 стальных "крыивок" от "Стальной фронт"

В 2022 году начали производить простейшие конструкции, которые бы быстро устанавливались без дополнительной техники и защищали солдат от артобстрелов. Впрочем, впоследствии военные начали нуждаться в различных вариациях укрытий, приспособленных под разные нужды.

Военные на передовой получили уже 500 стальных "крыивок" от "Стальной фронт"

"Сейчас у нас очень много модификаций укрытий. В зависимости от потребностей военных "крыивок" может быть размером 2х12 метров и использоваться как полевой штаб. Набор из 5-6 индивидуально оборудованных "крыивок" – это командный пункт. Стандартный бункер содержит 8 мест для отдыха военных", – отметил Александр Мироненко.

Военные на передовой получили уже 500 стальных "крыивок" от "Стальной фронт"

Инициатива также разработала специальные укрытия для наблюдательных позиций. Эти небольшие "крыивки", размером 2х3 метра, уже используются на Донецком направлении для экипажей дронов. Они оснащены двумя погребами, столом и удобным рабочим местом, что позволяет военным безопасно работать во время артиллерийских обстрелов.

По словам Александра Мироненко, военные очень довольны новыми укрытиями.

Военные на передовой получили уже 500 стальных "крыивок" от "Стальной фронт"

"У них всегда есть некоторые пожелания, что изменить в оборудовании бункеров. Мы уже почти 500 единиц отвезли на линию фронта, и на них есть постоянный запрос. Я считаю, что это лучший ответ на вопрос, ведь эти изделия пользуются спросом и нужны сейчас нашим ребятам", – подытожил он.

Напомним, "Стальной фронт" – это совместная милитарная инициатива всех бизнесов Рината Ахметова, объединяющая помощь защитникам Украины. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину помощь Рината Ахметова военным и мирным украинцам составляет 8 млрд грн.