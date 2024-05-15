Военные на передовой получили уже 500 стальных 'крыивок' от 'Стальной фронт'

Стальными "крыивками" называют изделие компании "Метинвест" – капсулы из волнистой стали, которые могут служить укрытием или полевым жильем для военных. Они были официально согласованы с Министерством обороны Украины.

"Мы уже официально сертифицировали, кодифицировали и поставили на вооружение наши "крыивки". То есть, это уже утвержденное Министерством обороны и инженерными войсками изделие, которое используется для возведения фортификаций", – рассказал представитель инициативы, операционный директор Группы "Метинвест", Александр Мироненко.

В 2022 году начали производить простейшие конструкции, которые бы быстро устанавливались без дополнительной техники и защищали солдат от артобстрелов. Впрочем, впоследствии военные начали нуждаться в различных вариациях укрытий, приспособленных под разные нужды.

"Сейчас у нас очень много модификаций укрытий. В зависимости от потребностей военных "крыивок" может быть размером 2х12 метров и использоваться как полевой штаб. Набор из 5-6 индивидуально оборудованных "крыивок" – это командный пункт. Стандартный бункер содержит 8 мест для отдыха военных", – отметил Александр Мироненко.

Инициатива также разработала специальные укрытия для наблюдательных позиций. Эти небольшие "крыивки", размером 2х3 метра, уже используются на Донецком направлении для экипажей дронов. Они оснащены двумя погребами, столом и удобным рабочим местом, что позволяет военным безопасно работать во время артиллерийских обстрелов.

По словам Александра Мироненко, военные очень довольны новыми укрытиями.

"У них всегда есть некоторые пожелания, что изменить в оборудовании бункеров. Мы уже почти 500 единиц отвезли на линию фронта, и на них есть постоянный запрос. Я считаю, что это лучший ответ на вопрос, ведь эти изделия пользуются спросом и нужны сейчас нашим ребятам", – подытожил он.

Напомним, "Стальной фронт" – это совместная милитарная инициатива всех бизнесов Рината Ахметова, объединяющая помощь защитникам Украины. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину помощь Рината Ахметова военным и мирным украинцам составляет 8 млрд грн.