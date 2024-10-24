Военные на востоке Украины получат новую крупную партию дронов и техники от Порошенко

Петр Порошенко подготовил очередную партию FPV-дронов, средств РЭБ и техники для военных. Сегодня на восточное направление отправились 2 экскаватора для фортификационных сооружений, 1600 FPV-дронов, 14 дневных и ночных "Мавиков", два стирально-душевых и командно-штабных комплекса; тентованный грузовик DAF Layland; 250 дизельных печей для обогрева блиндажей; 130 детекторов "Ванильный сахарок"; 17 комплексов РЭБ "Шатро", 30 шин Roadhiker; зарядные станции, компьютеры и прочая техника. Общая стоимость этой партии помощи составляет 46,5 миллиона гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

"Сохранить украинского воина", "Save Soldier" – лозунг, которым руководствуется наша команда. FPV-дроны, РЭБ, "Ай-Петри" – это то, что мы везем на фронт еженедельно, то, что ежедневно защищает воина", – отмечает Порошенко.

"1600 FPV-шок, идущих сейчас на фронт. Вы видите, что мы постоянно увеличиваем объемы. И на сегодняшний день более десятка бригад и отдельных батальонов, в первую очередь разведбатов, будут ими оснащены", – отмечает пятый президент.

Он также отметил, что от государства в войска передаются дроны ненадлежащего качества. Как доказательство, Порошенко обнародовал видео, на котором боец рассказывает о недостатках таких FPV.

Также на фронт едет первая партия дизельных печек для обогрева блиндажей. "Мы готовим их для того, чтобы помочь нашим войскам согреть украинского воина. Сохранить украинского солдата. Это позиция, которая будет греть помещение блиндажа площадью 40-45 метров. Теперь здесь 250 штук. Во время зимнего периода мы поставим 1000", – говорит Порошенко.

"Сейчас здесь 130 "Ванильных сахарков" – детекторы дронов, которые раздаются на каждое отделение для того, чтобы предупредить и спасти воинов. Это – 17 комплексов "Шатро" – РЭБов. Хочу отметить, что только за прошедшую неделю такие установленные РЭБы спасли жизнь украинских воинов. Когда атака FPV закончилась разбитыми стеклами, иссеченными осколками машинами, но ни один воин не был, к счастью, даже ранен", – объясняет Порошенко.

Зарядные станции Bluetti, Ecoflow. Их сейчас нелегко купить, они дорогие, но очень нужны. Это Мавики ночные – супер дефицитная позиция. Что это вообще? Это план наших действий. Действие нашей команды, которая обеспечивает Вооруженные Силы, спасающей украинского воина, прикрывает от российских дронов, от российских "ланцетов", – говорит пятый президент.

"Отдаем все, что можем. В условиях, когда истощены волонтеры, измотаны люди, мы не имеем права забыть о солдатах. Держим строй. Приближаем победу", – резюмирует Порошенко.

Ранее Петр Порошенко обнародовал план действий для победы Украины. Он предусматривает, в частности, надлежащее обеспечение ВСУ и защиту украинских военных, срочное строительство фортификаций, создание целевого фонда для нужд ВСУ, куда будут аккумулироваться средства военного сбора и военных ОВГЗ, наращивание собственного производства оружия, мобилизация украинской экономики и переход на военные рельсы, усиление санкций против России, реальная борьба с коррупцией и членство Украины в НАТО.

"Мы должны принимать быстро решения, быстро реализовывать, быстро реформировать страну. Это – наши эффективные шаги по приближению нашей победы", – резюмирует Порошенко.