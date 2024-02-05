Военные получили от Порошенко два комплекса разведывательных БПЛА 'Лелека-100'

Аэроразведчики третьего полка спецназначения и бойцы 141-й стрелковой бригады, воюющей на южном направлении, получили комплексы БПЛА "Лелека-100". Это отечественная разработка, способная проводить разведку в радиусе 120 км по всей линии фронта.

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Два комплекса военным передал лидер Европейской солидарности Петр Порошенко. Стоимость этих комплексов – почти 14,5 млн грн.

"С третьим полком спецназначения сотрудничаем уже давно. Они не первую "Лелеку" от нас получают", – рассказал Порошенко.

Ранее в это подразделение уже поставлялось снайперское оборудование, прицелы и боеприпасы.

Говоря о БПЛА "Лелека-100", политик отметил, что "это глаза, которые смотрят глубоко в тыл противника". Комплексы способны производить разведку в радиусе 120 км по всей линии фронта.

Второй комплекс, по словам Порошенко, передали 141-й отдельной стрелковой бригаде, сейчас проводящей боевые действия на юге.

Политик добавил, что военные получили последнюю, усовершенствованную версию, которая "доказала свою эффективность на поле боя".

Как пояснил один из военных, получивших эти БПЛА, "Лелека-100" обеспечивает разведку и корректировку огня украинской артиллерии.

"Свои задачи дроны могут выполнять в любое время суток благодаря качественной дневной и ночной оптике. У нас есть разные разведывательные "птички", есть иностранные, но "Лелеки" – лучшее, что может быть", – сказал защитник Украины.

БПЛА "Лелека-100" – одна из лучших отечественных разработок. Работа над созданием разведывательной птицы, которая может летать на большие расстояния, избегать враждебных средств РЭБ и заранее предупреждать войска о маневрах врага, началась после 2014 года.

Разработчики работали над созданием небольшого дрона, который мог бы проводить разведывательные действия и передавать информацию по аэроразведке, картографированию местности на пункт управления. Но сигнал должен быть зашифрованным и недостижимым для перехвата врагом. В феврале 2017 года состоялся первый полет беспилотного летательного аппарата "Лелека-100". Характеристики БПЛА удовлетворили требования ведения разведки, дрон оснастили системой, создающей видеосигнал в кодированном виде.